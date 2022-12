Minister finansów: pozyskanie pieniędzy z KPO jest „naglące”

- Polska od lat jest największym beneficjentem budżetu UE. W 2021 r. otrzymaliśmy z niego 18,6 mld euro, na koniec października br. 12,3 mld euro. Liczby mówią same za siebie – napisała w tekście opublikowanym w „Dzienniku Gazecie Prawnej” minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

„Nasz bilans w rozliczeniach z UE jest dodatni”

Dodała, że od 2004 r., gdy weszliśmy do UE, „nasz bilans w rozliczeniach z UE jest dodatni”. Dzięki obecności w UE zyskaliśmy miliardy euro, a teraz „naglące” jest pozyskanie KPO.

Minister dodała, że w większości pozyskane fundusze są bezzwrotne i odbiorcy końcowi nie płacą za nie. W 2021 r. Polska do budżetu UE wpłaciła 7,1 mld euro, a w tym roku będzie to 7,5 mld euro. To oznacza, że Polska znacznie więcej zyskuje, niż daje.

– Łącznie wpłacamy do budżetu UE nieco ponad 5 proc. wydatków budżetu państwa – podkreśliła Rzeczkowska.

W opinii minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej Krajowy Plan Odbudowy jest szansą Polski na skok cywilizacyjny, a jego realizacja to kwestia wiarygodności. „KPO jest częścią instrumentu UE, który pomoże Polsce dalej dynamicznie się rozwijać”.

„Polska zablokowała niezwykle niekorzystną propozycję”

Rzeczkowska przypomina, że cztery lata temu dyskutowano nad finansowaniem budżetu wspólnoty. Rozmawiano handlu emisjami ETS, podatku od przedsiębiorstw i opłatami od plastiku. Powiedziała, że „Polska zablokowała niezwykle niekorzystną propozycję zasobu własnego opartego na ETS”, ale w takiej sytuacji Polska musiała zgodzić się na podatek od plastiku. Wynosi on 0,80 euro od 1 kg nieprzetworzonych opakowań. Ta kwota zawiera już rabat, który przyznano Polsce jako mniej zamożnemu krajowi UE.

