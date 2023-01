Brexit obniżył PKB Wielkiej Brytanii o 5,5 proc., licząc do II kwartału 2022 r. – wynika

z szacunków londyńskiego think tanku Centre for European Reform (CER), które przytacza w „Tygodniku ekonomicznym” Polski Instytut Ekonomiczny.

Ucierpiały też inwestycje oraz handel towarami – są one odpowiednio o 11 proc. i 7 proc. niższe, niż gdyby nie było brexitu. Odporny na skutki opuszczenia UE przez Wielką Brytanię był handel usługami, który jest na mniej więcej podobnym poziomie.

Opuszczenie przez Wielką Brytanię jednolitego rynku europejskiego z początkiem 2021 r. oznaczało pogorszenie warunków prowadzenia współpracy gospodarczej z UE. Te niekorzystne zmiany nieco złagodziła umowa o handlu i współpracy między UE i Wielką Brytanią. UE jest ważna dla gospodarki brytyjskiej – w 2018 r. unijny popyt finalny na dobra i usługi brytyjskie generował 12 proc. PKB Wielkiej Brytanii.

Płace realne niższe niż 18 lat temu

Wolniejszy rozwój gospodarczy Wielkiej Brytanii wskutek brexitu skutkował podwyżką podatków, ogłoszoną w marcu 2022 r. w celu sfinansowania usług publicznych i transferów socjalnych.Skutki brexitu mogłyby być mniej odczuwalne, gdyby nie realizowany od ponad dekady program oszczędnościowy ogłoszony przez premiera Camerona w 2010 r.

Efektem polityki zaciskania pasa jest to, że płace realne w Wielkiej Brytanii są obecnie niższe niż 18 lat temu. Oczekiwana długość życia uległa stagnacji, a niedoinwestowana służba zdrowia miała problemy z poradzeniem sobie z kolejnymi falami COVID-19.

Ograniczenie współpracy z Polską

Po brexicie zmniejszyła się też wymiana handlowa Polski z Wielką Brytanią. Udział Wielkiej Brytanii w polskim eksporcie towarów zmniejszył się z 5,7 proc. w 2020 r. do 4,9 proc. w pierwszych 10 miesiącach 2022 roku, a polski eksport zmalał z 7,8 proc. w 2020 r. do 7,3 proc. w 2021 r.

Opuszczenie przez Wielką Brytanię jednolitego rynku przyczyniło się też do zmniejszenia jej udziału w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce z 4,4 proc. w 2020 r. do 3,8 proc. w 2021 r.

