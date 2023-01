Twórca AliExpress Jack Ma musiał zniknąć za krytykę chińskich władz. Teraz traci kolejną firmę

Twórca Alibaby, czyli spółki do której należy AliExpress, chiński miliarder Jack Ma, musi się mierzyć z kolejnymi problemami.

Twórca AliExpress traci kontrolę nad kolejną spółką

Rada Nadzorcza spółki Ant Group, czyli chińskiego giganta na rynku płatności internetowych, poinformowała o zmianie struktury akcjonariatu. Informacja ta dla wielu osób byłaby bardzo nudna i nic niewnosząca do ich życia, gdyby nie fakt, że kreatywne zmiany doprowadziły do tego, że Jack Ma nie jest już większościowym właścicielem spółki.

Do tej pory chiński miliarder, który znany jest głównie z tego, że założył spółkę Alibaba – właściciela AliExpress, posiadał za pomocą różnych firm i funduszy pakiet ponad 50 proc. akcji, który pozwalał mu na kontrolowanie spółki i posiadanie decydującego głosu na spotkaniach Rady Nadzorczej. Teraz, dzięki zmianom, jego udziały stopniały do zaledwie 6 proc. Co ciekawe, w oficjalnym komunikacie napisano, że zmiana pozwoli na bardziej „przejrzystą i zdywersyfikowaną strukturę” akcjonariatu i nie wpłynie negatywnie na żadnego z akcjonariuszy.

Jack Ma skrytykował chińskie władze

Zmiany w Ant Group były następstwem wymuszonej restrukturyzacji po nieudanej próbie debiutu giełdowego. Została ona zlecona przez chińskie organy regulacyjne, które nie zgodziły się na dofinansowanie spółki 37 miliardami dolarów z pierwszej oferty publicznej.

Wszystko to działo się niecały miesiąc po tym, jak Jack Ma otwarcie skrytykował działania chińskich władz i publicznych banków. Działania miliardera finalnie doprowadziły do tego, że musiał on tak bardzo ograniczyć swoją aktywność publiczną, że wiele osób zastanawiało się, czy nadal żyje.

Czytaj też:

Założyciel Aliexpress zniknął. Ponoć „praktykuje kaligrafię”, bo zbyt się wyróżniałCzytaj też:

Jack Ma odnaleziony? Tajemnicze zaginięcie chińskiego multimilionera