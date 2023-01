Były prezes PKO BP ma nową posadę. Zatrudnił go ukraiński bank

Jak pisze "Puls Biznesu", Zbigniew Jagiełło znalazł się w gronie nominowanych do rady nadzorczej Private Banku 27 grudnia. Kandydatura byłego prezesa PKO BP, jak podaje dziennik, została uzgodniona na najwyższych szczeblach władz państwowych.

– Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Zbigniew Jagiełło to doświadczony menedżer z szerokimi znajomościami na rynku. Może przysłużyć się PrivatBankowi i relacjom polsko-ukraińskim, szczególnie w kontekście zdobywania funduszy zagranicznych dla Ukrainy – mówi dziennikowi jeden z wysoko postawionych bankowców.

Zgodnie z warunkami konkursu, Jagiełło będzie musiał teraz przebywać na terytorium Ukrainy przez przynajmniej 50 dni w roku.

Były prezes PKO

Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję prezesa PKO Banku Polskiego od października 2009 roku do maja 2021 roku, kiedy nieoczekiwanie poinformował o odejściu.

Powoływano go na to stanowisko jeszcze w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska, nie stracił posady w 2015 roku, gdy doszło do zmiany władzy. Powoływano go na prezesa banku kolejno w: 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Ustępując prezes nie podał powodów swojej decyzji.

Największy bank w Ukrainie

Private Bank jest obecnie największym bankiem w Ukrainie, przechowuje jedną czwartą depozytów detalicznych. Instytucja powstała w 1992 roku z inicjatywy Ihora Kołomojskiego i Gennadija Bogoliubowa. Korzysta z niego 18 mln klientów.

W 2016 roku bank został znacjonalizowany, obecnie całą kontrolę nad instytucją sprawuje państwo. Proces nacjonalizacji banku kosztował 6 mld dolarów.

