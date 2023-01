Leonardo Hotels – styl wpisany w DNA

Niezależnie od tego, czy celem podróży jest praca, czy też relaks, jako bazę warto wybrać miejsce, które nie tylko zapewni komfortowy wypoczynek oraz idealną przestrzeń dla biznesu, lecz także pozwoli „poczuć ducha miasta”. To dlatego w Krakowie, dawnej stolicy Polski, hotele Leonardo są kameralne, a w Warszawie zlokalizowane w sercu tętniącego życiem miasta – opowiada Magdalena Młynarczyk, dyrektor sprzedaży i marketingu sieci Leonardo w Polsce.

Tu bije serce Warszawy

Ultranowoczesny, lifestyle'owy, tętniący energią, awangardowy i wyznaczający trendy – taki jest warszawski czterogwiazdkowy NYX Hotel Warsaw należący do sieci hotelarskiej Leonardo. Hotele NYX można znaleźć także w Londynie, Monachium, Mediolanie i Tel Awiwie.

Zlokalizowany przy ulicy Chmielnej 71, oferuje widok na szklane wieżowce w ścisłym centrum Warszawy, w tym na Varso Tower – najwyższy budynek w Unii Europejskiej. NYX to miejsce, w którym zacierają się granice między metropolią a hotelem. Tu miasto wkracza do wnętrz – przestrzenie wypełniają rzeźby, murale, fotografie i instalacje artystów z obszaru urban i street artu, m.in. Nespoon, Mariusza Warasa, Norberta Delmana i Mariusza Tarkawiana. Niemal co wieczór przestrzeń wypełniają playlisty DJ-a, regularnie można posłuchać występów z muzyką na żywo, a planowane są też seanse z iluzjonistą, warsztaty jogi na dachu i pokazy filmowe dla gości.

NYX Hotel Warsaw dysponuje 331 pokojami i apartamentami dla ponad 750 gości oraz liczącym kilkaset miejsc parkingiem podziemnym. Przestrzeń wspólna została zaaranżowana tak, by goście chcieli spędzać czas poza swoim pokojem – w obszernym lobby łączącym przestrzeń restauracyjną i barową, przy stanowiskach do pracy, w strefie gier lub fitness. Możliwość interakcji z innymi gośćmi i mieszkańcami Warszawy biorącymi udział w organizowanych w hotelu wydarzeniach sprawia, że pobyt tutaj nabiera wyjątkowego charakteru.

Hotelowa restauracja Clash, serwująca w dobrych cenach wyborne dania kuchni polsko-izraelskiej, dysponuje 350 miejscami. Z kolei zlokalizowany na 19. piętrze budynku sezonowy bar Ether ze spektakularnym widokiem na tętniące życiem miasto oferuje 260 m2 powierzchni idealnej na welcome drinks i nieformalne przyjęcia pod gołym niebem. Specjalnością lokalu są koktajle – będąc tutaj, trzeba spróbować m.in. Pride of Leo i innych autorskich propozycji tutejszych barmanów.

NYX Hotel Warsaw, z jego kosmopolitycznym charakterem, to także prestiżowe miejsce spotkań biznesowych. Znajduje się tu pięć sal konferencyjnych z pełnym zapleczem technicznym o łącznej powierzchni wynoszącej niemal 1000 m2, mogących przyjąć 400 osób. Profesjonalna obsługa zorganizuje każde, nawet najbardziej wymagające wydarzenie.

Atutem hotelu jest jego lokalizacja – niewiele ponad kwadrans na lotnisko i zaledwie kilka minut do dworca kolejowego, który już wkrótce ma zostać połączony z hotelem przejściem podziemnym. W zasięgu spaceru znajdują się najważniejsze centra biznesowe, kulturalne i handlowe oraz wiele atrakcji turystycznych.

Spacer w chmurach

Na szczycie jednego z najwyższych warszawskich budynków mieści się Leonardo Royal Warsaw. Wszystkie 187 pokoi i apartamentów zapewnia spektakularne widoki na miasto. Co ciekawe, obiekt oferuje wyjątkową kategorię pokoi o nazwie Leonettes – zaprojektowaną przez kobiety specjalnie dla kobiet. To wnętrza, które zaspokoją potrzeby i pragnienia podróżujących pań. Stylowa hotelowa restauracja Vitruv serwuje doskonałe śniadania, a w lobby barze można się zrelaksować przy ulubionym drinku.

Na potrzeby biznesu do dyspozycji są stanowiska do pracy oraz sześć dużych klimatyzowanych sal konferencyjnych, które można łączyć, tworząc komfortową przestrzeń nawet dla 380 uczestników. Hotel zapewnia spersonalizowaną i kompleksową obsługę wydarzeń.

Jego atutem jest lokalizacja – hotel mieści się przy ulicy Grzybowskiej, w sercu dzielnicy finansowej miasta. Spacerem można stąd dotrzeć do Dworca Centralnego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałacu Kultury i Nauki oraz stacji metra.

W historycznych murach

W Krakowie, w sercu Starego Miasta przy ulicy św. Gertrudy 12, w zabytkowej kamienicy wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO mieści się Leonardo Boutique Krakow Old Town – hotel z widokiem na Wawel, Planty i dachy zabytkowych kościołów. Oferuje 96 komfortowo wyposażonych pokoi i apartamentów oraz część konferencyjną z trzema kameralnymi salami spotkań. Hotelowa restauracja serwuje dania kuchni regionalnej i międzynarodowej, a klimatyczny lobby bar kusi słonecznym patio. Przestrzeń restauracyjną można zaadaptować na potrzeby mniej lub bardziej formalnych spotkań i imprez okolicznościowych.

Leonardo Boutique Krakow Old Town jest usytuowany dokładnie w środku obszaru pomiędzy Rynkiem Głównym, Zamkiem Królewskim na Wawelu i tętniącym życiem Kazimierzem. Blisko stąd do największych centrów konferencyjno-kongresowych i ważnych arterii komunikacyjnych, łączących go z dworcem kolejowym i lotniskiem. To sprawia, że hotel przyciąga gości jak magnes – dbających o detale turystów i osoby podróżujące w celach biznesowych, poszukujące tu chwili wytchnienia w natłoku codziennych obowiązków.

Przytulnie i kameralnie

Na uboczu miejskiego gwaru, niespełna 400 metrów od malowniczego brzegu Wisły, w bliskim sąsiedztwie krakowskiego Starego Miasta gości wita kameralny Leonardo Boutique Krakow City Center. Ten elegancki i zapewniający maksimum komfortu hotel butikowy spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Znajduje się w nim 60 klimatyzowanych pokoi typu cozy i comfort oraz pokoje łączone i pokoje z aneksem kuchennym – idealne na długie pobyty i wypoczynek z rodziną. Apartament z jaccuzzi w sypialni daje poczucie luksusu i jest atrakcją dla par. Wszystkie pokoje są wyposażone w Wi-Fi, indywidualne sterowanie kolorem oświetlenia, minibar oraz zestawy do przygotowywania herbaty i kawy. Dobry nastrój zapewnia gościom bar nonszalancko połączony z recepcją oraz wyborne śniadanie, które latem podawane będzie w kameralnym patio.