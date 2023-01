Rusza rozbiórka jednego z symboli początku lat 90. Wiadomo, co stanie w jego miejscu

Upływ czasu jest bezwzględny dla biurowców: te, w których pracować chcieli yuppies (czy ktoś pamięta jeszcze to określenie?) z początku lat 90., dziś są przestarzałe i najemcy nie chcą otwierać w nich biur. To nic, że gdy powstawały, widziano w nich powiew nowoczesności i świetny wzorzec. Zmieniły się potrzeby i 30-letnie biurowce nie są dziś już potrzebne.

Znika Atrium International. Na jego miejscu dużo wyższy budynek

Wkrótce z al. Jana Pawła II zniknie budynek Atrium International. Zostanie zastąpiony kompleksem biurowo-hotelowym Upper One. Działka należąca do STRABAG Real Estate jest już ogrodzona. W pierwszym etapie nastąpi demontaż wnętrza budynku, następnie rozebrana zostanie bryła, a roboty związane z budową nowego biurowca rozpoczną się w 2024 roku. Oddanie kompleksu do użytkowania nastąpi w 2026.

Agencja Linkleaders informuje, że rozbiórka Atrium International zostanie przeprowadzona w zgodzie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, a pewne elementy wnętrza już znalazły swoje ponowne zastosowanie. Marmur odzyskany z części wspólnych budynku Atrium International zostanie wykorzystany do produkcji posadzek, które znajdą się w lobby głównym Upper One i we wszystkich holach windowych. Zachowana zostanie także rampa wraz z częścią garażu.

Sprzęty kuchenne trafiły już do Fundacji Serce Warszawy pomagającej osobom w kryzysie bezdomności, zostały też poczynione darowizny dla innych organizacji społecznych z Warszawy. Niektóre elementy demontowanego budynku trafią do Ukrainy – zresztą w 2022 roku w budynku Atrium International, już po tym, jak wyprowadzili się z niego najemcy, schronienie znalazło prawie 700 uchodźców.

Upper One będzie pierwszym w kraju tego typu biurowcem wyposażonym w system geotermii.

Upper One został zaprojektowany w polskiej pracowni

Nowy budynek zaoferuje najemcom 35 900 mkw. Powierzchni, w skład projektu wejdzie też hotel liczący około 11 000 mkw. GLA i blisko 300 pokoi. W garażach podziemnych znajdzie się miejsce dla 200 samochodów – na szczęście al. Jana Pawła II ą dobrze skomunikowane z resztą miasta i można tam dojechać różnymi autobusami, tramwajami, niedaleko są stacje obu linii metra.

Projekt Upper One wyszedł z polskiej pracowni Medusa Group przy współpracy z austriacką pracownią MHM architects. Wyłącznym agentem odpowiedzialnym za wynajem części biurowej – międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Czytaj też:

Takich widoków się nie zapomina. Byłem na dachu najwyższego budynku w Unii EuropejskiejCzytaj też:

Dwudziestowieczna Warszawa w nowym designerskim hotelu