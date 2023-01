Go Sport zbankrutował przez powiązania z Rosją. Marka jednak nie zniknie z Polski

Go Sport najprawdopodobniej zostanie w Polsce. Syndyk masy upadłościowej spółki, która ogłosiła upadłość 29 lipca 2022 roku, ogłosił, że znalazł kupca na majątek popularnej sieci sprzedającej sprzęt do sportu i rekreacji.

Go Sport dostanie drugie życie

12 kwietnia 2022 roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Go Sport Polska. Złożyła go sieć sklepów odzieżowych Sportsdirect.com Poland. Głównym przedmiotem działalności sieci jest – podobnie jak Go Sport Polska – sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (również odzieży sportowej, obuwia i sprzętu). Sports Direct działa w Polsce za pośrednictwem 13 stacjonarnych sklepów detalicznych w 10 miastach.

Sports Direct należy do brytyjskiej grupy kapitałowej Frasers Group plc.

Dopiero 18 stycznia 2023 roku syndyk masy upadłościowej spółki poinformował, że cały wystawiony na sprzedaż majątek sieci Go Sport zostanie za około 30 milionów złotych brutto sprzedany brytyjskiemu funduszowi Frasers Group. Jak podaje syndyk, wśród firm zainteresowanych przejęciem były także Intersport Polska i CCC.

Go Sport ogłasza upadłość

Warszawski sąd ogłosił 29 lipca upadłość spółki Go Sport. Co ciekawe, była to upadłość bardzo niecodzienna, gdyż firma pozostaje wypłacalna. Problem w tym, że wszystkie należące do niej środki zostały zamrożone w ramach polskich sankcji.

„Z chwilą objęcia spółki sankcjami z dnia na dzień doszło do zamrożenia wszelkich jej aktywów, w tym całkowitego zamknięcia sklepów. To spowodowało utratę płynności, a w konsekwencji zarząd złożył wniosek upadłościowy” – można przeczytać w komunikacie sądu.

