Pensja górę o 35,8 proc. rok. Tak się zarabia w górnictwie

Od lat uważa się górników za jedną z najlepiej opłacanych grup zawodowych w Polsce. Trzynastki, nagrody jubileuszowe, deputat węgla… Według danych Głównego Urzędu Statystycznego płace górników wzrosły o 35,8 proc. – wliczone są w to jednak wszelkie premie, nagrody i dodatki, także te inflacyjne.

Ile wynoszą przeciętne wynagrodzenia w JSW?

A jak wyglądają ich comiesięczne wynagrodzenia? Sprawdził to serwis Onet, a punktem wyjścia uczynił dane o wynagrodzeniach w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Miesięczne średnie zarobki (z uwzględnieniem wszystkich świadczeń), ale bez nadgodzin i nagród jednorazowych, na koniec minionego roku wyniosły w JSW ok. 10,7 tys. zł brutto.

Dla porównania: przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wynosiło na początku roku 7329,96 zł.

Wynagrodzenia górników na różnych stanowiskach

W ubiegłym roku zatrudnieni w JSW zarobili o 10 proc. więcej niż w 2021 roku, otrzymali też jednorazową nagrodę w wysokości od 13 do 19 tys. zł brutto. To nie koniec”. Dwa razy w 2023 roku będzie wzrastała wartość posiłków profilaktycznych, czyli tzw. flapsów należnych pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Od 1 stycznia będzie ona wynosiła nieco ponad 52 złote dziennie, a od 1 lipca 54 zł. Dwukrotny wzrost jest związany z dwukrotną podwyżką płacy minimalnej w kolejnym roku” – informuje serwis Nasze Miasto Jastrzębie Zdrój.

Wynagrodzenie za pracę różni się między stanowiskami. Za prace konserwacyjne poza ścianą górnicy otrzymują między 5,2 tys. zł brutto a 6,7 tys. zł brutto. Górnik strzałowy w ścianie – od 8,1 tys. zł brutto do 9,8 tys. zł brutto, górnik przodowy na ścianie od 8,7 tys. zł brutto do 10,2 tys. zł brutto. Elektromonter oraz ślusarz w ścianie może liczyć na od 7,2 tys. zł brutto do 8,2 tys. zł brutto. Sztygar zmianowy w ścianie otrzymuje od 8,6 tys. zł brutto do 11,3 tys. zł brutto, natomiast nadsztygar górniczy między 9,9 tys. zł brutto a 12,6 tys. zł brutto.

Związkowcy z JSW proszą o interwencję Jacka Sasina

Nie satysfakcjonuje to górników. Związkowcy z JSW domagają się wzrostu pensji o 25-proc., wzrostu wartości ekwiwalentu za deputat węglowy oraz ujednolicenia umów o pracę i płac dla osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach. Żądanie podwyżek o ¼ tłumaczą inflacją.

– Inflacja na dzień dzisiejszy wynosi 17,5-proc., a przewidywana inflacja w pierwszym kwartale 2023 roku ma znacznie przekroczyć poziom 20-proc. ze względu na podwyżki cen benzyny, oleju napędowego i opałowego, gazu i prądu, które przełożą się na podwyżki cen innych produktów. W tej sytuacji brak ruchów płacowych spowoduje duże obniżenie płacy realnej – powiedział cytowany przez lokalny serwis Nasze Miasto związkowiec.

Szefostwo spółki nie podzieliło obaw o los finansowy górników w obliczu inflacji i poinformowało załogę, że w 2023 roku nie uda się tak znacząco podnieść wynagrodzeń. „Zostaliśmy poinformowani, iż postulowany na 2023 rok wzrost płac na poziomie 25-proc. nie jest możliwy do zrealizowania. Odpowiedź ta została przekazana bez żadnej analizy” – napisali w wysłanym przed Bożym Narodzeniem piśmie do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, któremu podlegają spółki skarbu państwa, w tym JSW. Związkowcy poprosili go o podjęcie próby rozwiązana sporu.

