Piotr Müller wycofuje się ze słów o wakacjach kredytowych. Banki odetchnęły

Wiele zamieszania wywołały wczorajsze słowa rzecznika rządu Piotra Müllera o wakacjach kredytowych – albo raczej to, co miał na myśli, a co naprawdę powiedział. Na środowej konferencji prasowej poinformował, że przedłużenie wakacji kredytowych po 2023 roku zależne będzie od wysokości stóp procentowych, a rządowe decyzje zapadną w połowie roku. Zaznaczył, że nie ma obecnie prac w tym zakresie.

Wakacje kredytowe. Müller mówi, że „nic nie potwierdził”

Gdy media podchwyciły temat i pisały o tym, że rząd bierze pod uwagę przedłużenie wakacji kredytowych, jeśli spełnią się określone przesłanki, Müller napisał na Twitterze, że „nic nie potwierdził”.

„Zatem uściślam: nie toczą się prace w tym zakresie. Koszty kredytów są zależne od kilku czynników. Nie tylko od stóp procentowych. Zatem trzeba patrzeć na ten aspekt w całości. Od początku światowego kryzysu dostosowujemy rządowe tarcze antykryzysowe” – napisał w odpowiedzi na komentarz jednego z dziennikarzy.

Powtórzył to dziś na antenie Radia Wnet. – Nie ma prac w tym zakresie, mogę tyle powiedzieć na ten temat – uciął wątek.

Prezes ZBP mówi o braku odpowiedzialności

Powrót do pomysłu wakacji kredytowej krytykują bankowcy. – Sięganie do instrumentu powszechnych wakacji kredytowych uznałbym za skrajną nieodpowiedzialność. Skala obciążeń i strat kapitałowych sektora bankowego jest na tyle duża, że w perspektywie najbliższych trzech lat zdolność do finansowania rozwoju polskiej gospodarki została ograniczona o ponad 300 mld zł – powiedział PAP Biznes prezes Pietraszkiewicz w kuluarach II Kongresu ESG.

Dodał, że „każde kolejne działanie, osłabianie funduszy własnych i opóźnienie budowy kapitału sektora bankowego oznacza brak możliwości zrealizowania strategicznych programów rozwojowych”.

Pietraszkiewicz przypomniał, że kredytobiorcy, którzy mają problemy ze spłatą kredytu, mogą szukać pomocy w ramach Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

