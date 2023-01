Orlen zostaje w Formule 1. Będzie współpracował z zespołem Red Bulla

PKN Orlen poinformował o zakończeniu współpracy z zespołem Formuły 1 Alfa Romeo. Tym samym przestanie być sponsorem tytularnym włoskiego zespołu. To jednak nie koniec obecności polskiego koncernu w Królowej Motorsportu. Polskiego orła zobaczymy na innych włoskich bolidach.

PKN Orlen sponsorem AlphaTauri

„Koncern rozpoczyna współpracę z włoskim zespołem Scuderia AlphaTauri, którego głównym celem jest przygotowywanie przyszłych mistrzów świata. Logotyp marki ORLEN, w rekordowym sezonie, składającym się z 23 weekendów wyścigowych, będzie eksponowany między innymi na tylnym skrzydle, nosie bolidu oraz obręczy halo. To już piąty kolejny rok największej polskiej firmy w padoku królowej motorsportu. W barwach AlphaTauri wystąpią Japończyk Yuki Tsunoda i Holender Nyck de Vries” – czytamy w oficjalnym komunikacie spółki.

– Grupa ORLEN to największy w Europie Środkowej koncern multienergetyczny, obsługujący ponad 100 milionów klientów. Globalna rozpoznawalność marki jest niezbędna do realizacji naszych celów strategicznych. Blisko połowa przychodów koncernu pochodzi ze sprzedaży za granicą. Dlatego konsekwentnie stawiamy na sponsoring sportowy, którego filarem jest obecność w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej. Dzięki tej ekspozycji docieramy do setek milionów kibiców na całym świecie i budujemy spójną strategię marketingową w Polsce i za granicą. To olbrzymi potencjał, który będziemy dalej efektywnie wykorzystywać we współpracy ze Scuderia AlphaTauri – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

Formuła 1 marketingowym strzałem w dziesiątkę

PKN Orlen przyznaje, że dotychczasowa obecność w Formule 1 ma dla spółki duże znaczenie marketingowe. Należy przypomnieć, że polska marka jest obecna w sporcie już od kilku sezonów. Początkowo była to współpraca z Williamsem, następnie z Alfa Romeo, a od sezonu 2023 z AlphaTauri.

„Ze względu na swój potencjał Formuła 1 stała się dla Grupy Orlen efektywnym narzędziem do prowadzenia działań marketingowych na wszystkich rynkach, na których zlokalizowane są stacje paliw koncernu. Wizerunek kierowców sponsorowanego zespołu był w ostatnich latach wykorzystywany w działaniach wspierających rebranding stacji w Czechach i Niemczech, a także w licznych działaniach promujących produkty Stop Cafe, paliwa VERVA czy program flotowy BIZNESTANK. Wspólne działania komunikacyjne, takie jak tour promocyjny bolidu F1, zwiększały rozpoznawalność marki ORLEN poza granicami kraju. W Czechach sięga ona już 40 proc” .– czytamy w komunikacie spółki.

