Ryanair odbił się po pandemii. Zyski zaskoczyły nawet samą firmę

W ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku liczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 24 proc. w stosunku do ostatniego kwartału roku wcześniejszego: na pokład samolotów irlandzkiej linii weszło 38,4 mln podróżnych. Dla porównania od października do końca grudnia w 2021 roku było ich 31,1 mln. Wskaźnik wypełnienia miejsc w samolotach osiągnął poziom 93 proc. To wynik lepszy o 9 proc. w odniesieniu do tego samego okresu z 2021 roku.

Ryanair. Przychodu wyższe o połowę

Przychody okazały się wyższe aż o 57 proc. Pozycje po stronie kosztów okazały się wyższe, co miało związek przede wszystkim z rosnącymi cenami paliwa lotniczego: wzrosły z 1,59 mld euro w ostatnim kwartale 2021 roku do 2,15 mld euro w analizowanych miesiącach.



Ryanair ogłosił 230 nowych tras na kolejny rok finansowy. Samoloty taniego przewoźnika obsługują w sumie 2450 połączeń w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Największe wzrosty udziału w rynkach Ryanair zanotował we Włoszech (z 26 do 40 proc.), w Polsce (z 27 do 38 proc.) oraz Irlandii (z 49 do 58 proc.), a mniejszy, ale również warty odnotowania, w Hiszpanii (z 21 do 23 proc.).

We flocie Ryanaira jest aktualnie 88 boeingów wersji 737-8200. Do szczytu sezonu letniego 2023 roku tych maszyn ma być już 124. W sumie tani przewoźnik z Irlandii wykorzystuje obecnie do operacji 532 samoloty.



A co z cenami biletów? W trzecim kwartale wzrosły one o 14 proc. w stosunku do poziomu sprzed kryzysu wywołanego wirusem COVID-19.

Ryanair w Polsce

Z ostatnich dostępnych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że irlandzkie linie lotnicze Ryanair w pierwszym półroczu 2022 roku obsłużyły w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym ponad 5,8 mln pasażerów. To 38,93 proc. w całym rynku. Irlandzka linia lotnicza znalazła się na pierwszym miejscu pod tym względem. PLL LOT znajduje się na drugim miejscu (obsłużył ponad 3,4 mln pasażerów).

Ryanair lata z wszystkich dużych lotnisk w naszym kraju z wyjątkiem warszawskiego Lotniska Chopina. Pasażerowie ze stolicy i regionu mogli natomiast korzystać z bogatej siatki lotów z podwarszawskiego Modlina, które jest de facto lotniskiem Ryanaira, bo nie latają stamtąd żadne inne regularne linie (z wyjątkiem czarterów). Kilka dni temu ogłoszono jednak powrót Ryanaira na stołeczne lotnisko.

W tegorocznym sezonie letnim linia lotnicza Ryanair uruchomi pięć nowych tras z Lotniska Chopina w Warszawie:

Alicante

Majorka

Pafos

Bruksela-Charleroi,

Wiedeń.

