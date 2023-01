Popularny portal z ofertami wakacyjnymi ma kłopoty. UOKiK stawia zarzuty. „Jesteśmy zaskoczeni”

Spółka Wakacje.pl usłyszała zarzuty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o oferty, które w rzeczywistości nie były tak korzystne, na jakie kreaowała je firma.

UOKiK z zarzutami dla Wakacje.pl

Wakacje.pl to serwis prezentujący oferty wyjazdów na wakacje, czy ferie. Większość z nich przestawianych jest, jako okazje. UOKiK uważa jednak, że część ofert wprowadza potencjalnych klientów w błąd.

„Problem w tym, że prezentowane ceny mogą wprowadzać w błąd. Przykładowo: na stronie z wynikami wyszukiwania 7 dni w 5-gwiazdkowym hotelu na Riwierze Tureckiej w przeliczeniu na osobę kosztowało 2111 zł, a po wejściu na stronę danej oferty i zaktualizowaniu ceny – 2558 zł”. – czytamy w komunikacie UOKiK.

– Postawiłem spółce Wakacje.pl zarzut wprowadzania konsumentów w błąd. Cena to jedno z podstawowych kryteriów, które bierzemy pod uwagę, planując wyjazd. Przedsiębiorcy mają obowiązek rzetelnie o niej informować, uwzględniać wszystkie jej elementy i dbać o aktualność. To pierwsze takie działanie na rynku usług turystycznych. Będziemy się dalej przyglądać praktykom dotyczącym podawania cen w tej branży niezależnie od tego, czy są to duże biura podróży, małe firmy czy portale pośredniczące w sprzedaży ofert – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Duża skala nieprawidłowości

Jak wskazuje UOKiK, skala nieprawidłowości jest bardzo duża. Zaniżone ceny dotyczyły aż ⅔ ofert zamieszczonych w portalu. Co ciekawe, rozbieżności były także w drugą stronę. Aż 10 proc. ofert pokazywała zawyżone ceny.

– Niepełne lub nieaktualne ceny w wynikach wyszukiwania mają też wpływ na wyniki sortowania ofert według kryterium od najtańszej oraz wyniki ich filtrowania w określonym przedziale cenowym. W efekcie konsumenci mogą dostać dezinformujące dane, np. rzeczywiście najtańsza oferta może się znaleźć na dalekim miejscu. Może to utrudniać dokonanie optymalnego wyboru usługi – wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Jak przypomina prezes UOKiK, na spółkę może zostać nałożona bardzo pokaźna kara. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Jest stanowisko Wakacje.pl

Wakacje.pl publikuje swoje stanowisko w sprawie decyzji UOKiK. Czytamy w nim, że firma jest zaskoczona decyzją urzędu. „Jesteśmy zaskoczeni stanowiskiem Prezesa UOKIK, który jak zakładamy omyłkowo przypisał nam rolę, której nie pełnimy”. – czytamy w krótkim piśmie.

„Wakacje.pl S.A. prezentują ofertę partnerów zewnętrznych (biur podróży) i nigdy nie wpływają na wysokość cen ich ofert prezentowanych w serwisie www.wakacje.pl. Wysokość cen wynika tylko i wyłącznie z polityki sprzedażowej biur podróży”– napisano także.

Czytaj też:

UOKiK stawia zarzuty firmie oferującej inwestycje w quadyCzytaj też:

UOKiK dostaje nowe uprawnienia od rządu. Będzie mógł nakładać więcej kar