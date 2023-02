Nie takich danych spodziewał się Putin. Rosyjski Bank Centralny ma złe wieści

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że rosyjska gospodarka nie powinna zaliczyć w 2023 roku spadku, a nawet będzie się rozwijała lepiej niż np. brytyjska, ale źródła rosyjskie są bardziej pesymistyczne. Najnowsze badanie rosyjskiego banku centralnego wskazuje na recesję w 2023 r.

Pierwsze prognozy recesji

Badanie nie odzwierciedla stanowiska rosyjskiego banku centralnego, ale jest pierwszą prognozą recesji opracowaną w 2023 r. przez instytucję publiczną – informuje „Financial Times”.

Analitycy ankietowani przez rosyjski bank centralny spodziewają się, że krajowe PKB spadnie w tym roku o 1,5 proc.

Rozwój gospodarczy torpedują kolejne pakiety sankcji, które mają uniemożliwić Rosji kontynuowanie działań wojennych. Ursula von der Leyen, która w czwartek przyjechała do Kijowa na szczyt UE – Ukraina, rozmawiała z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o nakładaniu kolejnych sankcji. Ukraiński prezydent wezwał Komisję Europejką do szybszej reakcji.

Będzie 10 pakiet sankcji gospodarczych przeciwko Rosji

– Im szybciej zostaną one nałożone, tym bardziej przybliży nas to do pokonania rosyjskiego najeźdźcy. Tempo nakładania sankcji spadło, a terrorystyczny kraj przyspiesza dostosowywanie się do nich. Dobrze byłoby to poprawić. Wierzę, że można zrobić – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

–Dzisiaj Rosja płaci wysoką cenę, ponieważ nasze sankcje niszczą jej gospodarkę, cofając ją o pokolenie – powiedziała Ursula von der Leyen. Na apel o przyspieszenie nakładania kolejnych sankcji, przyznała, że 10. pakiet rozwiązań ma być gotowy 24 lutego, czyli dokładnie w rocznicę rozpoczęcia nieusprawiedliwionego ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę.

Czytaj też:

Mariusz Błaszczak dla „Wprost”: Ta wojna będzie trwała długo. Ustawiamy wojsko na granicyCzytaj też:

Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie? Boris Johnson: To będzie game over dla Putina