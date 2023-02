Tajemniczy pożar w rosyjskich zakładach przy granicy z Ukrainą. Płomienie na ponad 50 metrów

W nocy z piątku 3 lutego na sobotę 4 lutego doszło do dużego wybuchu i pożaru w rosyjskim magazynie ropy naftowej nieopodal granicy z Ukrainą.

Pożar w rosyjskim magazynie ropy naftowej

Jak podają ukraińskie media, do pożaru doszło w magazynie ropy naftowej na terenie Borysowskich Zakładów Budowy Mostów. Przedsiębiorstwo to produkowało elementy, które były wykorzystywane do konstrukcji niesławnego mostu krymskiego, który niedawno był świadkiem ogromnego wybuchu i został mocno uszkodzony.

Oskarżenia kierowane w kierunku Ukrainy

Na miejscu mieli na stałe stacjonować rosyjscy żołnierze. Z doniesień medialnych wynika, że w efekcie eksplozji i pożaru, którego płomienie miały sięgać nawet 50 metrów wysokości, doszło do dużych zniszczeń, ale nikt nie zginął.

„Pociski trafiły w teren cywilnego zakładu przemysłowego. Według wstępnych informacji nie było ofiar: ludziom udało się oddalić na bezpieczną odległość. Utworzono dowództwo operacyjne. Na miejsce pojechały wszystkie służby” – napisał na Telegramie gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow.

Wstępny przekaz, który płynie z Rosji, wskazuje, że władze oskarżają o Ukrainę o przeprowadzenie ataku rakietowego na zakłady. Część świadków, poza eksplozją miała słyszeć także wystrzały z broni ręcznej, co ich zdaniem może wskazywać na to, że rosyjscy żołnierze starali się zestrzelić jakiś obiekt latający, który był przyczyną wybuchu. Jak można się domyślać, miałoby chodzić o rakietę, drona, bądź śmigłowiec. Nie ma jednak żadnego potwierdzenia tego typu teorii.

