Ruszy produkcja najbrzydszego samochodu świata. Elon Musk potwierdza

O Cybertrucku od Tesli, czyli elektrycznym pick-upie o bardzo charakterystycznym wyglądzie, mówi się już od lat. Pierwsze informacje na temat nowego projektu Elona Muska, pojawiły się w 2019 roku. Zaskakująca była wtedy deklaracja, że pierwszych sztuk należy się spodziewać na rynku już w 2021 roku.

Premiera Cybertrucka Tesli wielokrotnie przekładana

Jednak Tesla i jej kontrowersyjny właściciel bardzo szybko zderzyli się z rzeczywistością. Termin planowanych prac nad nowym samochodem zbiegł się z wybuchem pandemii, co zatrzymało nie tylko Teslę, ale też cały światowy przemysł.

Pandemia i związane z nią kolejne lockdowny wstrzymały produkcję niezbędnych do stworzenia linii Cybertrucka w gigafabryce Tesli, maszyn i podzespołów. Jednym z nich była 9000-tonowa prasa służącą do wytłaczania części do najnowszego projektu. Dopiero w listopadzie 2022 roku włoska firma IRDA Group, która była odpowiedzialna za jej produkcję, poinformowała, że potężna maszyna jest gotowa.

Premiera Cybertrucka była więc przekładana na kolejne, coraz bardziej odległe terminy. Tesla zmieniała datę co pół roku. Okazuje się, że podana do wiadomości ostatni, czyli końcówka 2023 roku, może być już realna.

Cybertruck w końcu trafi na ulice

Informację o tym, że fani w końcu doczekają się na wyprodukowanie pierwszych modeli Cybertrucka potwierdził sam Elon Musk. Zrobił to w swoim stylu, czyli w odpowiedzi na jeden z tweetów.

„Bardzo trudny samochód do zbudowania, bo jest inny, niż wszystkie inne, ale jak mówiłem publicznie, produkcja Cybertrucka rusza w tym roku” – napisał Elon Musk w odpowiedzi na tweeta jednego z przyszłych posiadaczy maszyny. „Ciągle nie mogę uwierzyć, że w tym roku on będzie mój” – napisał użytkownik Twittera i wrzucił film z prototypem Cybertruck manewrującym po fabryce Tesli.

