Kolejny gigant planuje masowe zwolnienia. Pracę straci ponad 6 tys. osób

Dell to jeden z największych producentów komputerów osobistych na świecie. Firma ma ostatnio spore kłopoty, dlatego ogłosiła plany redukcji zatrudnienia. Pracę straci około 5 proc. wszystkich pracowników firmy w oddziałach na całym świecie. W sumie 6,5 tys. osób.

Spada sprzedaż komputerów

Jak tłumaczy firma, redukcja zatrudnienia to efekt gwałtownego spadku popytu na komputery osobiste. Dyrektor firmy, Jeff Clark, stwierdził, że warunki rynkowe w branży „nadal się pogarszają, a przyszłość jest niepewna”. Dodał, że wprowadzone wcześniej oszczędności, takie jak zatrzymanie nowych rekrutacji i ograniczenie wyjazdów służbowych, to za mało, by poradzić sobie z trudną sytuacją.

Według Bloomberga popyt na komputery osobiste zaczął gwałtownie rosnąć po wybuchu pandemii. Teraz jednak drastycznie spada, co dotyka w szczególności koncern Dell, który odnotował spadek zamówień o 37 proc. To ogromny cios w finanse firmy, której 55 proc. przychodu generuje właśnie sprzedaż komputerów PC.

Zwolnienia w branży technologicznej

Od kilku miesięcy coraz więcej firm technologicznych ogłasza plany masowej redukcji zatrudnienia. W połowie stycznia spółka Alphabet poinformowała o planach zwolnienia 12 tys. osób. Niedawno Microsoft ogłosił, że zamierza się pożegnać z 10 000 pracowników. Pod koniec zeszłego roku Amazon ogłosił redukcję 18 000 miejsc pracy.

Hewlett Packard i gigant zajmujący się przetwarzaniem w chmurze Salesforce również ogłosili w tym miesiącu poważne cięcia, ponieważ szalejąca inflacja i rosnące stopy procentowe spowolniły wzrost.

