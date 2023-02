Założyciel InPostu z apelem do posłów: Zamiast komentować na Twitterku, warto wziąć się do roboty

Trwa tak zwana afera paczkomatowa. Właściciel popularnych urządzeń, firma InPost miała ponoć zabronić odmieniania ich nazwy przez przypadki, co wywołało wiele komentarzy i było pretekstem do kolejnych memów.

Afera paczkomatowa nie istnieje?

– Afera została wywołana wyłącznie dlatego, że poprosiliśmy naszych klientów, czyli sklepy internetowe o to, aby w sposób poprawny pokazywały brand Paczkomat InPost w swoim koszyku. Włożyliśmy kilka miliardów złotych w budowę tej marki, a polskie prawo w swojej niedoskonałości i wielu absurdach, które każdy z nas na co dzień dostrzega, mówi wprost: jeśli mamy do czynienia z brandem, to musi być on prezentowany w formie takiej, aby nie uległ degeneracji – powiedział na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych właściciel InPostu Rafał Brzoska.

W ten sposób tłumaczy, skąd w ostatnich dniach pojawiły się plotki na temat tego, że nazwy Paczkomat nie będzie można odmieniać przez przypadki. Taka właśnie wiadomość obiegła media i już dokładnie wiadomo, co było jej podstawą.

Afera paczkomatowa. „Winni wszyscy poza InPostem”

Rafał Brzoska powiedział także, że poza „tuzami dziennikarstwa”, winni w tej sprawie są także posłowie, którzy zamiast tworzyć dobre ramy prawne, to „komentują na Twitterku”.

– Może to jest apel do posłów stanowiących prawo. Zamiast komentować na Twitterku, może warto wziąć się do roboty i zmienić prawo, aby było ono bardziej logiczne i nie zmuszało firm do ochrony swojej wartości intelektualnej w sposób absurdalny – powiedział Rafał Brzoska.

Jeden z internautów zwrócił mu jednak uwagę, że może, zamiast twierdzić, że winni są wszyscy oprócz InPostu, to firma skupiłaby się na tworzeniu takich komunikatów, które nie będą tworzyły tak absurdalnych wątpliwości.

Czytaj też:

Koszt przesyłek w górę. InPost wprowadza nowy cennikCzytaj też:

InPost walczy o paczkomaty. Nie chce podzielić losu Adidasa