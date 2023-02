Ich pensje wzrosły. Oto najbardziej przepłacani szefowie

Typowy dyrektor generalny firmy notowanej na S&P 500 – indeksie giełdowym obejmującym 500 dużych spółek notowanych na giełdzie – zarobił w zeszłym roku 18,8 miliona dolarów. To o około 21 proc. więcej niż w 2021 r., mimo że indeks S&P 500 spadł o 20 proc. Zarządy firm przyznały szczególnie duże dotacje w postaci akcji, aby wynagrodzić osoby odpowiedzialne za prowadzenie swoich firm

Przepłacani szefowie

Nowy raport As You Sow wymienia 100 „przepłacanych” dyrektorów generalnych, którzy otrzymali wysokie wynagrodzenie w 2022 r. pomimo mieszanych zysków akcjonariuszy dla ich firm.

Na szczycie listy znajduje się David Zaslav z Warner Bros Discovery, który otrzymał 246 milionów dolarów w 2022 roku, mimo że akcje firmy spadły w tym samym roku o 60 proc., a około 40 proc. akcjonariuszy głosowało przeciwko jego pakietowi wynagrodzeń.

Drugim najbardziej przepłacanym CEO był Fabrizio Freda z Estée Lauder, który w 2022 roku zarobił 66 milionów dolarów, podczas gdy akcje firmy spadły o 33 proc. Jay Snowden z Penn National Gaming, któremu zapłacono 65,9 miliona dolarów, zajmuje 3 miejsce na liście. Akcje jego firmy spadły o 42,7 proc.

Ranking As You Sow opiera się na trzech czynnikach: obliczeniu wynagrodzenia CEO na podstawie rocznych zwrotów dla akcjonariuszy, odsetku akcjonariuszy głosujących przeciwko pakietom wynagrodzeń CEO oraz stosunku wynagrodzenia CEO do mediany wynagrodzeń pracowników w firmie.

Ranking przepłacanych dyrektorów

Lista dziesięciu najbardziej przepacanych dyrektorów wygląda następująco:

David Zaslav – Warner Bros. Discovery, 246 milionów dolarów

Fabrizio Freda – Estee Lauder, 66 milionów dolarów

Glenn Fogel — Booking Holdings, 54 miliony dolarów

William McDermott — ServiceNow's, 165,8 miliona dolarów

Robert Goldstein – Las Vegas Sands, 31,2 miliona dolarów

James Dimon — JPMorgan Chase & Co., 84,4 miliona dolarów

Andy Jassy — Amazon, 212,7 miliona dolarów

Tim Cook – Apple, 98,7 miliona dolarów

Patrick Gelsinger — Intel, 178,6 miliona dolarów

Jay Snowden — Penn National Gaming, 65,9 miliona dolarów

Lista sporządzona przez As You Sow, organizację non-profit, która promuje środowiskową i społeczną odpowiedzialność biznesu, pojawia się, gdy coraz więcej akcjonariuszy i inwestorów sprzeciwia się wynagrodzeniu dyrektorów generalnych. Według raportu, inwestorzy około dwudziestu największych amerykańskich firm odrzucili w ubiegłym roku pakiety wynagrodzeń dyrektorów w niewiążących głosach akcjonariuszy.

„Kiedy następuje dekoniunktura i cierpią inwestorzy, a pracownicy cierpią, apele o to, by kierownictwo wyższego szczebla podzielało część tego bólu, tylko się nasila” — mówi Rosanna Landis Weaver, która analizuje propozycje akcjonariuszy dotyczące wynagrodzeń dyrektorskich i jest współautorką raportu dla As You Sow.

