Te 10 książek pokochali Polacy. „Pierwsze miejsce zaskakuje”

Spośród 10 najlepiej sprzedających się książek w kraju, połowę można by zamknąć w kategorii „poradnictwo/psychologia”. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Natalia de Barbaro, której „Czuła przewodniczka” od lat przewija się we wszelakich rankingach najlepiej sprzedających się tytułów w Polsce. Od premiery książki w lutym ubiegłego roku sprzedano już kilkaset tysięcy egzemplarzy. Psycholożka, prowadząca zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, trafiła w czuły kobiecy punkt, starając się odpowiedzieć na wciąż aktualne pytania, dlaczego kobiety grają role, które im nie odpowiadają, dlaczego pracują ponad siły, dlaczego często tak surowo się oceniają.

Oprócz drugiego miejsca dla „Czułej przewodniczki” od Barbaro, na piątym miejscu uplasował się Mark Wolynn. W swojej książce „Nie zaczęło się od ciebie” pisze, że depresja, stany lękowe i inne zaburzenia psychiczne nie muszą być powodowane tym co tu i teraz, a mogą być dziedziczone po naszych przodkach. Tuż za terapeutą z San Francisco uplasowała się dwójka innych Amerykanów: Robert Kiyosaki i Sharon Lechter ze swoją książką „Bogaty ojciec, biedny ojciec”. To już klasyka doradztwa finansowego, dostępna na rynku od ponad dwóch dekad. Na kolejnym miejscu znów poradnik. Dziesiątą pozycję zajął tytuł „Kiedy ciało mówi nie” z siedmioma regułami pomagającymi uchronić się przed ukrytym stresem.

Oprócz poradnictwa i psychologii jest też sporo klasyki, którą Polacy pokochali już dawno temu. 9. miejsce zajmuje Andrzej Sapkowski, któremu sprzedaż książek nakręcają kolejne edycje gry Wiedźmin od warszawskiego CD Projektu oraz serial o przygodach Geralta z Rivii od Netfliksa. Ósme miejsce zajmuje Stephen King, który stworzył już globalną fabrykę thrillerów, stając się jednym z najbogatszych pisarzy na świecie. Trzecie miejsce przypadło Oldze Tokarczuk. Nic dziwnego, skoro jej „Empuzjon” był tak długo wyczekiwany i jest pierwszą powieścią pisarki po odebranym w 2019 roku Noblu.

Zaskakuje natomiast pierwsze miejsce. Najczęściej kupowaną książką w 2022 roku była powieść Delii Owens pt. „Gdzie śpiewają raki”.

To powieściowy debiut pani dobiegającej siedemdziesiątki. Sprytnie dotyka wielu interesujących młode pokolenie problemów, np.: jak żyć w zgodzie z naturą, jak się od niej uczyć? A jednocześnie jej żyjąca na bagnach bohaterka to dziewczyna sama kierująca swoim życiem (akcent feministyczny), ale odczuwająca samotność i szukająca czułości (jak wszyscy młodzi). Piękny obrazek, choć jest też element grozy, no i sporo mądrości w stylu Coehlo (np. „Jeśli ktokolwiek rozumie samotność, to właśnie księżyc”). Cały ten pakiet młodzi czytelnicy, a raczej czytelniczki, kupują bez wahania. Efekt: kilkanaście milionów egzemplarzy sprzedanych na świecie. – tłumaczy sukces książki krytyk literacki Leszek Bugajski.

10 najlepiej sprzedających się książek w 2022 roku

Miejsce Tytuł Autor Wydawca Szacowana sprzedaż w 2022 w egzemplarzach 1 Gdzie śpiewają raki Delia Owens Świat Książki 147 606 2 Czuła przewodniczka Natalia de Barbaro Agora 134 096 3 Empuzjon Olga Tokarczuk Wydawnictwo Literackie 131 752 4 Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina Krystyna Kurczab-Redlich WAB 94 127 5 Nie zaczęło się od ciebie Mark Wolynn Czarna Owca 74 352 6 Bogaty ojciec, biedny ojciec Robert Kiyosaki, Sharon Lechter Instytut Praktycznej Edukacji 68 732 7 Kiedy ciało mówi nie Gabor Maté Czarna Owca 67 996 8 Baśniowa opowieść Stephen King Albatros 62 976 9 Ostatnie życzenie Andrzej Sapkowski SuperNowa 62 288 10 Atomowe nawyki James Clear Galaktyka 62 268

