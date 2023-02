Masowe zwolnienia w Ericssonie. Pracę straci ponad 8500 osób

W branży technologicznej trwa proces bolesnej weryfikacji budżetów, które ustalano na podstawie wyników z czasów pandemicznych lockdownów.

Koniec technologicznego Eldorado

Pandemia koronawirusa i związane z nią kolejne lockdowny, sprawiły, że zamknięci w domach ludzie kupowali sprzęt elektroniczny niezbędny do pracy i nauki zdalnej, rzucili się na zakupy w internecie i subskrypcje serwisów oferujących rozrywkę. Większość gigantów z branży technologicznej przeżywało złoty czas i liczyło rekordowe zyski. Przełożyło się to na chęć zwiększenia skali prowadzenia biznesów, a co za tym idzie, duże procesy rekrutacyjne.

Koniec pandemii, a także wojna, która wybuchła niemal od razu po opanowaniu pandemicznego kryzysu w gospodarce, spowodowały, że wszystko diametralnie się zmieniło.

Giganci technologiczni zwalniają

Ostatnie miesiące to prawdziwa katastrofa branży technologicznej. Większość spółek albo już przeprowadziła, albo ogłosiła procesy grupowych zwolnień. Nie ominęło to, ani Google’a, ani Amazona, ani Meta, czyli właściciela Facebook, Instagrama i WhatsAppa. W tych miejscach redukcje należy liczyć nie w setkach, a w tysiącach. W niektórych przypadkach zredukowano nawet 10 tys. etatów.

Teraz swoją decyzję ogłosił Ericsson, firma, która kiedyś znana była z produkcji telefonów komórkowych, ale od nastania ery smartfonów skupiła się na rozwijaniu m.in. rozwiązań do technologii 5G.

Firma ogłosiła swój plan oszczędności, który zakłada także bardzo duże cięcia zatrudnienia. Rzecznik prasowy spółki potwierdził, że w szwedzkiej centrali pracę straci 1400 osób, ale to dopiero początek redukcji etatów. Całkowity plan ma zakładać obniżenie liczby pracowników aż o 8500 osób we wszystkich oddziałach na świecie.

