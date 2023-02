Świętokrzyskie Orły rozdane. „Wprost” nagrodziło lokalnych liderów

Redakcja „Wprost” organizuje Galę Orłów od 2016 roku, realizując misję wspierania najbardziej innowacyjnych rozwiązań w wydaniu lokalnym. Ideą konkursu jest wyróżnienie lokalnych liderów, w tym właścicieli regionalnych firm, którzy rozszerzają swoją działalność na cały kraj.

Orły trafiły do rąk lokalnych liderów

W poniedziałek 27 lutego podczas uroczystej Gali w Kielcach przyznano świętokrzyskie Orły „Wprost”. Nagrody otrzymali wójtowie gmin, prezydenci miast oraz marszałkowie województw, którzy skutecznie wykorzystują środki europejskie. Statuetki Orłów przyznano także ambasadorom regionu i aktywnym działaczom, którzy każdego dnia wykazują się szczególną pomysłowością przełamując utarte schematy i pracują na chwałę województwa świętokrzyskiego.

– Kiedy przyjeżdżam do województwa świętokrzyskiego, kiedy przyjeżdżam do Kielc to przyznam szczerze, że szczerze zazdroszczę temu regionowi, bo widzę jak rozwinął się w ostatnich latach, jak wykorzystuje swoją szansę rozwoju – mówił Rafał Romanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Pieniądze zainwestowane w zrównoważony rozwój mają tutaj swój konkretny cel. Korzysta na tym zarówno biznes, lokalne podmioty, jak i instytucje samorządowe, które stały się wizytówką tego regionu – dodał.

Orły Wprost 2023. Pełna lista nagrodzonych

Oto pełna lista laureatów świętokrzyskich Orłów „Wprost”:



W kategorii „Firma regionu” nagrodę otrzymała firma Mesko S.A. W kategorii „Samorządowiec” nagrodę otrzymał Leszek Kopeć, burmistrz miasta Staszów. W kategorii „Osobowość regionu” nagrodę otrzymał Sławomir Szmal, legendarny bramkarz kadry narodowej w piłce ręcznej. W kategorii „Sport” statuetki Orła otrzymało czterech świętokrzyskich liderów. Nagrody otrzymali: Grzegorz Nowaczek, prezes Polskiego Związku Bokserskiego, Grzegorz Kędzierski, wiceprezes Polskiego Związku Bilardowego, Grzegorz Kędzierski, wiceprezes Polskiego Związku Bilardowego, Łukasz Jabłoński, prezes Korony Kielce, Bertus Servaas, prezes Industria Vive Kielce W kategorii „Mecenas sportu” nagrodę otrzymał Piotr Dulnik. W imieniu prezesa Suzuki Motor Poland nagrodę odebrał rzecznik prasowy Rafał Jemielita. W kategorii „Nauka” przyznano dwie statuetki. Nagrody otrzymali: Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach W kategorii „Kultura i działalność społeczna” nagrodę otrzymała Magdalena Kusztal, prezes Fundacji im. Edwarda Kusztala. W kategorii „Działalność społeczna i samorządowa” nagrodę otrzymała Małgorzata Toborek-Gusta, członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, liderka ugrupowania OdNowa. W kategorii „Najlepszy samorządowiec regionu” nagrody wręczono dziesięciu laureatom. Statuetki otrzymali: Mariusz Bodo, sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Paweł Wójcik, burmistrz Miasta Chmielnik, Marcin Piszczek, burmistrz Miasta Jędrzejów, Krzysztof Obratański, burmistrz Miasta i Gminy Końskie, Tadeusz Tkaczyk, wójt Gminy Strawczyn, Sławomir Kopacz, wójt Gminy Bieliny, Hubert Żądło, wójt Gminy Bałtów, Marcin Stępniewski, radny Miasta Kielce, Mariusz Ściana, członek Zarządu Powiatu w Kielcach W kategorii „Innowacyjni w Regionie” nagrodę otrzymał Krzysztof Zieliński, prezes Zarządu Palko Sp. z o.o. W kategorii „Przedsiębiorstwo regionu” nagrody przyznano trzem laureatom. Statuetki otrzymali: Krzysztof Pawełek – wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Tadeusz Wrześniak, właściciel firmy, Zbigniew Duda, dyrektor oddziału Elektrociepłownia w Kielcach W kategorii „Lokalny Producent Żywności” nagrodę otrzymał Mariusz Roszkowski prowadzący Olejarnię Zagłoby w Mikułowicach gm. Busko – Zdrój. W kategorii „Innowacje w biznesie/Perspektywa w biznesie” nagrodę otrzymał Piotr Liroy-Marzec, HUBburger.com W kategorii „Lider Sprzedaży mieszkań” nagrodę otrzymał Patryk Borucha, prezes Zarządu Trust Investment S.A.

Czytaj też:

Tusk kontra Obajtek. Szef Orlenu odpowiada na oskarżenia przewodniczącego POCzytaj też:

Czego obawia się Orban? „Cała Europa zsuwa się w wojnę”