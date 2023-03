Serialowa Wednesday w nowej odsłonie. Gwiazda promuje znaną markę

Serial „Wednesday” cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Produkcja Netfliksa bije rekordy oglądalności. Główna bohaterka Wednesday Addams szybko stała się najbardziej stylową nastolatką, z którą chce się utożsamiać wiele kobiet.

Jenna Ortega została ambasadorką znanej marki

Na popularności mrocznej Wednesday chcą skorzystać globalne firmy, zapraszając do współpracy i reklamy ich produktów. Jenna Ortega, czyli netflixowa Wednesday została ambasadorką nowej kategorii ubrań znanej marki.

Adidas Sportswear ma wypełnić przestrzeń pomiędzy Adidas Performance (ubrania sportowe) a Adidas Originals (ubrania przeznaczone do chodzenia na co dzień). Ma być połączeniem sportowego luzu z eklektycznym stylem ulicznym, które cenią sobie młodzi ludzie z pokolenia Z.

Kolekcja składa się zarówno ze sneakersów, jak i stylowych bluz z kołnierzykiem po ultramiękkie, dresowe spodnie. Jak zapewniają projektanci, każda część nowej garderoby jest uniwersalna, by można ją łączyć z innymi elementami outfitu.

Nowa kampania odwzorowuje styl młodej aktorki

Nowa kampania wizerunkowa idealnie komponuje się ze stylem, jaki preferuje młoda aktorka. 20-letnia gwiazda Netflixa wyjaśniła, że lubi odzież sportową, więc praca z tą marką była dla niej naturalna. „Jestem wielką zwolenniczką wyrażania swoich dążeń, pasji i wartości — czy to poprzez to, co robię, czy to, co noszę, czy to, co wspieram — dlatego byłam tak podekscytowana współpracą z Adidas podczas nowej kampanii” – stwierdziła Jenna Ortega.

Na jednym ze zdjęć do nowej kampanii Adidasa, widzimy Jennę ubraną w dres tej firmy. Młoda gwiazda czyta scenariusz telenoweli. W innym ujęciu jest w czarnych dresach z przypiętą plakietką „możesz zmienić świat, dziewczyno” z napisem Etsy. W kolejnej stylizacji uwagę przyciąga czarny pasek, który zastępuje krawat.

Kiedyś serialowa Wednesday precerowała zupełnie inny styl

W nowych strojach Adidasa Jenna Ortega prezentuje się zupełnie inaczej, niż wyglądała jeszcze dwa lata temu. Gwiazda wspomina na łamach J-14 Magazine, że kiedy była młodsza, chodziła do szkoły w plastikowych szpilkach z boa i bardzo lubiła odjechane skarpetki oraz kamizelki z cekinami.

Z kolei podczas swoich dni w Disney Channel Jenna nosiła spódniczki tutu, koszulki z Myszką Minnie i kosmiczne bułki na rozdaniach nagród.

Czytaj też:

Viki Gabor została twarzą płatków śniadaniowych. Artystka wyrasta na młodą bizneswomanCzytaj też:

Organizują tournée po Polsce. Skupują książki, porcelanę i antyki