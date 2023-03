Cięcia w branży technologicznej. Kolejna firma zwalnia

Firma Atlassian ogłosiła we wtorek plany redukcji zatrudnienia. Zamierza zwolnić 5 proc. wszystkich pracowników, czyli około 500 osób. Miesiąc temu firma ogłosiła reorganizację.

Atlassian tnie koszty

Mimo notowanych od kilku lat wzrostów przychodów firma wciąż raportuje stratę netto. Współzałożyciele Atlassian, Mike Cannon-Brookes i Scott Farquhar, zauważają w dzisiejszym komunikacie, że decyzji o redukcji zatrudnienia nie należy postrzegać jako odzwierciedlenia wyników finansowych firmy, a jako „przywrócenie równowagi”, które pomoże firmie ustalić priorytety w obszarach, w których się rozwija.

„Podjęliśmy trudne wezwania do ograniczenia naszych inwestycji w określonych obszarach, aby ponownie zainwestować w inne” – czytamy w komunikacie. „Różni się to od redukcji motywowanej finansami, w przypadku której należałoby dokonać cięć na szeroką skalę — na przykład 10 proc. załogi. To nie jest to, co się tutaj dzieje”.

Pracownicy dostaną komputery

Według zgłoszenia Atlassian firma poniesie około 70 do 75 milionów dolarów opłat w związku z tymi zwolnieniami.

Firma oferuje pracownikom, których to dotyczy, 15 tygodni odpraw plus jeden dodatkowy tydzień za rok pracy, z niewykorzystanym płatnym urlopem. Atlassian będzie oferować przyspieszone nabywanie uprawnień i opiekę zdrowotną sponsorowaną przez pracodawcę przez następne sześć miesięcy, a także wsparcie wizowe. Pracownicy będą mogli również zachować służbowe laptopy

Zwolnieni pracownicy zachowają dostęp do firmowych narzędzi komunikacyjnych przez resztę tego tygodnia — chociaż użytkownicy z dostępem do poufnych danych będą mieli zablokowaną część zasobów.

Czytaj też:

Legalne sposoby na wydłużenie urlopu. Można zyskać kilka dniCzytaj też:

Spała w biurze, by ratować Twittera. Elon Musk i tak ją wyrzucił