Nietypowa prośba polskiego miliardera. „Ujednolicanie wizerunku”

Prośba dotyczy między innymi artykułu z 2013 roku, kiedy „Wprost” informował o tym, że Dariusz Miłek kupił zabytkowy pałac w miejscowości Chróstnik na Dolnym Śląsku. Zdjęcie, podobnie jak i tekst, pochodzą sprzed 10 lat. Teraz Miłek życzy sobie, żeby w artykule sprzed dekady widniało jednak jego aktualne zdjęcie, na którym nie ma okularów, ale ma brodę

Drugie zdjęcie, które agencji obsługującej miliardera nie za bardzo się dzisiaj podoba, pojawia się w tekście sprzed 5 lat, kiedy „Wprost” pytał o plany najbogatszych Polaków na 2019 rok. Na fotografii Miłek wprawdzie nie ma już okularów, ale nadal nie ma brody.

Po co to wszystko? Jaki sens ma wstawianie zdjęcia Dariusza Miłka z 2023 roku do archiwalnego materiału z 2013 roku. Wiadomo, że przecież 10 lat temu właściciel CCC wyglądał zupełnie inaczej. Przynajmniej młodziej.