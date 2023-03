Pracownicy twardo stawiają swoje warunki. Te trzy kryteria decydują przy zmianie pracy

Atrakcyjne wynagrodzenie to za mało, by przyciągnąć do firmy nowych specjalistów. Ważnym kryterium dla większości pracowników jest utrzymanie równowagi między pracą, a życiem prywatnym.

Popularny portal ogłoszeniowy. W zakładce „Praca” znajdują się setki ofert zatrudnienia, począwszy od prac biurowych po wysokiej klasy specjalistów. Na większość z nich nie ma odzewu lub jest on niewystarczający, gdyż oferty pracy systematycznie się powtarzają. Pracownicy nie odpowiadają na ogłoszenia. Czasem je krytykują Podobnie wygląda sytuacja w mediach społecznościowych. Pracodawcy poszukują pracowników w różnych branżach, specjalizacjach, ale ich oferta nie przyciąga uwagi internautów. Wiele z tych ogłoszeń, pomimo licznych powtórzeń, nie doczekało się ani jednej odpowiedzi. Są też takie, które doczekały się wielu nieprzychylnych uwag. Zdaniem ekspertów większość tych ogłoszeń nie jest dopasowana do oczekiwań pracowników. Nie dają też jasnych deklaracji na nurtujące ich pytania. Nie ma też informacji o dodatkowych profitach dla pracowników, które stały się standardem w większości firm. Te trzy kryteria są decydujące przy zmianie pracy Z raportu „The Global Live-Work-Shop Report 2022” opracowanego przez firmę CBRE wynika, że pracownicy wskazują na trzy główne kryteria, które biorą pod uwagę, rozważając zmianę pracy. Oprócz wynagrodzenia istotną kwestią jest czas potrzebny na dojazd oraz elastyczność w zakresie tego, kiedy i z jakiego miejsca będą pracować. W tych zasadniczych kwestiach pracownicy nie uznają kompromisów. Stawiają też swoje warunki pracodawcom, jeśli chodzi o formę zatrudnienia. Większość z nich przyznaje, że chce pracować hybrydowo. Jedni szukają ofert z przewagą pracy w biurze. Takie rozwiązanie odpowiada 45 proc. ankietowanych. Z kolei 15 proc. respondentów chce przez co najmniej trzy dni w tygodniu pracować zdalnie. Chcemy zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym „Wyniki globalnego badania pokrywają się z praktyką obserwowaną na polskim rynku” – przekonuje Małgorzata Niewińska, szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE. – „Widać jednak brak chęci powrotu na pełen etat do przestrzeni biurowej i nie ma się co dziwić” – dodaje. Przez ostatnie trzy lata pracownicy przyzwyczaili się do tej opcji, która poprawia ich work-life balance, czyli równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Zdaniem ekspertów pracownicy nie chcą rezygnować z posiadania pełnej kontroli nad swoimi obowiązkami i potrzebami. A działania, które podejmują, powinny odpowiadać ich wartościom, wizji i celom. Na tym jednak nie koniec. Pracodawcy zdali sobie sprawę, że osoby pracujące z domu są tak samo efektywne, jak pracownicy wykonujący swoje obowiązki w biurze. Poza tym, co drugi zatrudniony twierdzi, że szefowie bardziej im ufają. Czytaj też:

Zamieniła bezpieczeństwo narodowe na programowanie. Łatwo nie byłoCzytaj też:

Koniec Eldorado w branży IT. Nadchodzi fala zwolnień