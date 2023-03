Banki podniosą ceny. „Ktoś za to musi zapłacić”

Podczas konferencji „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach” przedstawiciele największych w Polsce banków przekonywali, że ceny usług muszą być wyższe. – Dzisiaj ryzyka są niewycenione w produktach. Koszty, jakie podniósł sektor bankowy i jakie poniesie w ciągu najbliższego roku czy dwóch to są koszty ryzyka kredytowego, które mieliśmy w ciągu ostatnich 15 lat. Te ryzyka nie znikną, one będą istniały i odpowiedzialne i stabilne zarządzanie banku będzie od nas wymagało wycenienia ich w produkcie – powiedział wiceprezes PKO BP Piotr Mazur.

„Nadmierna” ochrona konsumentów

Zdaniem przedstawicieli banków, nowe regulacje dotyczące ochrony klientów będą stanowić dla sektora potencjalne ryzyko, które będzie trzeba równoważyć wyższymi cenami usług i produktów.

– Wcześniej czy później produkty będą droższe. Nadmierna ochrona konsumentów trochę się jednak przeciwko konsumentom obróci – ktoś za to musi zapłacić – powiedział Mazur.

– Cena usług bankowych będzie znacznie wyższa, musi być znacznie wyższa, ponieważ ryzyko prowadzenia działalności banków istotnie rośnie – powiedziała Bożena Graczyk, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Nowa rzeczywistość w bankach

„Jeśli koszty regulacyjne przekraczają 30 procent kosztów działania, to nie mamy zdrowego mechanizmu funkcjonowania” -

– Trudno być obecnie optymistycznie nastawionym do przyszłości sektora bankowego, musimy jako sektor "pozamykać" ryzyka. Nie zrobimy tego sami, do tego potrzebni są regulatorzy, potrzebne są regulacje. Jeśli chcemy, by sektor bankowy przetrwał i miał zdolność do finansowania gospodarki, to ostatni moment, by podjąć działania, które te ryzyka ograniczą.

