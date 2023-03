Czesi zatankują wodór na Orlenie. Uruchomiono nową stację

W czeskiej Pradze, na obiekcie Orlenu, uruchomiono w piątek stację do tankowania wodorem. Mogą z niej korzystać kierowcy samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek. Stacja jest samoobsługowa i dostępna przez 24 godziny na dobę. Do 2030 roku ORLEN Unipetrol planuje udostępnić 28 stacjitankowania wodoru w Czechach oraz dwa terminale dystrybucji wodoru dla transportu kolejowego w Litvínovie i Neratovicach.

Wodór z Orlenu w Czechach

– Zgodnie z zapowiedziami zwiększamy dostępność i ofertę paliw dla naszych klientów. Pierwsza stacja wodorowa Grupy ORLEN w Czechach już działa. Dołącza ona do stacji uruchomionej w ubiegłym roku w Krakowie. Budowa infrastruktury wodorowej w Europie Centralnej umożliwi nam osiągnięcie pozycji lidera wdrażania gospodarki wodorowej opartej na zeroemisyjnym transporcie. Naszym celem jest budowa do końca tej dekady ponad 100 stacji tankowania w Polsce, Czechach i na Słowacji, które będą integralną częścią wodorowych korytarzy transportowych w Europie oraz przyczynią się do osiągnięcia neutralności

klimatycznej regionu – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Jak podaje spółka, wodór, jako alternatywa dla paliw tradycyjnych jest obecnie kluczowym elementem procesu dekarbonizacji. Zgodnie ze strategią aż 50 proc. produkowanego w Grupie ORLEN wodoru będzie nisko lub zeroemisyjne,

z ambicją na ok. 80 proc. w perspektywie 2030+.

Wodór z Orlenu w Polsce

Jak podaje spółka, kierowcy w Polsce będą mogli zatankować wodór do aut jeszcze w tym roku na stacjach w Poznaniu i Katowicach. Kolejne stacje wodorowe Orlen w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Pile i Warszawie zostaną oddane do użytku do połowy 2025 r.

Rozszerzenie dotychczasowej oferty paliw tradycyjnych i alternatywnych o wodór to kolejny krok na drodze do rozwoju niskoemisyjnego oraz bezemisyjnego transportu indywidualnego i zbiorowego zgodnie ze strategią ORLEN2030.

