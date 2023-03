Ten Polak dostał dwa Oscary, choć nikt o nim nie pamięta. Jego syn jest dzisiaj miliarderem

W styczniu tego roku minęło okrągłe 10 lat od śmierci Stefana Kudelskiego. Urodzony w 1929 roku w Warszawie polski elektronik i wynalazca ma na koncie kilkadziesiąt patentów. Najważniejsze z nich dotyczą serii profesjonalnych magnetofonów Nagra, których w latach 60. używali reporterzy i studia filmowe na całym świecie. Kino za wynalazek odwdzięczyło się Kudelskiemu dwoma Oscarami. W 1978 roku otrzymał od Amerykańskiej Akademii Filmowej Nagrodę za Zasługi. A w 1990 roku honorową nagrodę Gordona E. Sawyera.

Jeden z najbogatszych Szwajcarów

Z wynalazku Kudelskiego korzystał cały świat, co pozwoliło mu na zbudowanie solidnego biznesu. Za siedzibę obrał Szwajcarię, dokąd uciekł z rodziną podczas drugiej wojny światowej.

Założona w latach 50. firma Kudelskiego zaczynała od produkcji magnetofonów. Potem były pierwsze dekodery telewizyjne, wzmacniacze dźwięku, a nawet parkomaty. Po śmierci wynalazcy w 2013 roku stery w rodzinnym biznesie przejął jego syn André Kudelski, który wprowadził do firmy wiele nowych produktów. Dzisiaj Kudelski Group oferuje swoim klientom rozwiązania technologiczne z zakresu telewizji cyfrowej, cyberbezpieczeństwa czy Internetu Rzeczy.

Chociaż większość swojego życia spędzili w Szwajcarii, to Kudelscy mają silne związki ze Stanisławowem (dzisiejszy Iwano-Frankiwsk w zachodniej Ukrainie). Był przed wojną drugim po Lwowie najważniejszym ośrodkiem miejskim na Kresach Wschodnich. Dziadek Stefana Kudelskiego był głównym architektem tego miasta. Ojciec bronił Lwowa przed Ukraińcami w 1918 r. Ojcem chrzestnym Stefana Kudelskiego był Stefan Starzyński, ostatni przedwojenny prezydent Warszawy.

Na tegorocznej liście 20 miliarderów z polskimi korzeniami André Kudelski z majątkiem szacowanym na 6,4 mld zł zajął 14 miejsce.

Najbogatsi, którzy pamiętają o Polsce

Wśród innych bohaterów naszej listy jest m.in. Miriam Adelson, dziedziczka wielomiliardowej fortuny amerykańskiego giganta hazardu Sheldona Adelsona, a której rodzina pochodzi z Ostrołęki. To ona otwiera nasze zestawienie z majątkiem wycenianym na 157 mld zł. Tuż za nią jest Brian Chesky, którego ojciec był Polakiem, a on sam w 2007 roku ruszył z Airbnb, popularnym serwisem do wynajmowania mieszkań.

Na trzecim miejscu z majątkiem szacowanym na 41 mld zł uplasował się David Geffen. Kiedy miał trzy lata wyemigrował z Polski do Palestyny. A później osiadł w Stanach, gdzie założył wytwórnię płytową, która wydawała krążki takich artystów jak Bob Dylan, Warren Zevon czy Tom Waits. Tuż za nim znalazł się Anthony Pratt, a właściwie Antoni Przecicki, dzisiaj jeden z najbogatszych Autralijczyków, któego firma Visy Industries produkuje opakowania dla największych międzynarodowych koncernów. Pierwszą piątkę zamyka Nathan Blecharczyk, który kilka lat temu sam wyznał na Twitterze, że w połowie jest Polakiem. 40-latek razem z Brianem Cheskym był jednym ze współzałożycieli Airbnb.

Poniżej przedstawiamy pierwszą piątkę najbogatszych z polskimi korzeniami. Subskrybenci „Wprost” zyskują dostęp do pełnego zestawienia 20 miliarderów polskiego pochodzenia.

5 miliarderów z polskimi korzeniami

Miejsce Imię i nazwisko Majątek (mld zł) Gdzie prowadzi biznes 1 Miriam Adelson 157 USA 2 Brian Chesky 42 USA 3 David Geffen 41 USA 4 Anthony Pratt 39 Australia 5 Nathan Blecharczyk 38 USA 6 Edward P. Roski 31 USA 7 Sam Zell 26 USA 8 Miguel Krigsner 24 Brazylia/Boliwia 9 Danna i Naomi Azrieli 14,5 Kanada 10 Alicia Koplowitz 11,5 Hiszpania

Czytaj też:

Oto 20 miliarderów z polskimi korzeniami. „Dorobili się za granicą potężnych pieniędzy”Czytaj też:

Wielkie porządki u Kulczyków. „Sebastian wychodzi z butów ojca”