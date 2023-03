Wojskowa Grupa Awangarda. Masz poczucie humoru? Może Ciebie szukają

„Powołujemy grupę osób kreatywnych Grupa Zadaniowa Awangarda Do składu grupy poszukujemy żołnierzy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej” – takie ogłoszenie pojawiło się na profilu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie jest to żart, choć w pierwszej chwili może się nim wydawać.

Grupa Zadaniowa Awangarda. Czego szuka wojsko?

Grupa ma się składać z kreatywnych żołnierzy, którzy będą „funkcjonować poza łańcuchem dowodzenia”.

Tak prezentują się wymagania. Do grupy poszukiwani są ludzie, którzy:

Chcą zmieniać wojsko Regulaminy i zasady nie wytyczają granic ich marzeń Lubią ryzyko i nie boją się popełniać błędów Są cierpliwi i się nie poddają Nie lubią narzekać Są uważni na ludzi i empatyczni Mają poczucie humoru i dystans do siebie i rzeczywistości

„Grupa jest nieetatowa i funkcjonująca poza łańcuchem dowodzenia. Będzie inkubatorem nowych idei i pomysłów związanych z transformacją służby wojskowej. Będzie pracować bezpośrednio na rzecz Dowódcy Generalnym RSZ. Będzie inkubatorem nowych idei i pomysłów związanych z transformacją służby wojskowej” – podkreśla Dowództwo.

Zainteresowani? Zgłoszenia można przesyłać do 7 kwietnia 2023 roku. Później procedura ma przebiegać już bardzo szybko, bo Grupa Awangarda rozpocznie funkcjonowanie 21 kwietnia 2023 roku.

Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa?

Do wojska można się też dostać w bardziej tradycyjny sposób. Kwalifikacja wojskowa na rok 2023 ma potrwać od 17 kwietnia do 21 lipca (z wyłączeniem 2 maja i 9 czerwca). Według portalu prawo.pl, ma ona objąć około 230 tys. obywateli. Przed komisję wezwani zostaną nie tylko 19-latkowie, ale też mężczyźni z roczników 1999-2003 bez określonej zdolności do służb oraz kobiety z roczników 1999-2004 o odpowiednich kompetencjach. Chodzi o przedstawicielki konkretnych dyscyplin, takich jak psychologia, medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo czy weterynaria. Według projektu rozporządzenia, kwalifikację będzie prowadzić 390 powiatowych komisji lekarskich. Całość ma kosztować 401 tys. zł.

Ochotnicy wciąż przyjmowani do WOT

Jeszcze w ubiegłym roku wyjaśniano, że osoby te otrzymają propozycję odbycia ćwiczeń rezerwy, trwających dwa dni – najlepiej w weekend. Ta opcja będzie dotyczyć osób bez przeszkolenia. Drugi, 16-dniowy wariant, proponowany będzie osobom już po wstępnym przeszkoleniu.

Do wojska nadal przyjmowani będą też ochotnicy – głównie jednak osoby młode i bez pracy na pełen etat, które mogą sobie pozwolić na 16-dniowe szkolenie w trakcie ferii czy wakacji. Inną opcją są szkolenia weekendowe, trwające około miesiąca. Tego typu zajęcia organizować będą Wojska Obrony Terytorialnej, a po ich zakończeniu uczestnicy będą składać przysięgę wojskową.

