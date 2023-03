Amerykański bank ze śmieciową oceną. Kolejne sześć wziętych pod lupę

Na światowym rynku bankowym trwają wstrząsy wtórne po nagłym upadku Silicon Valley Bank i Signature Banku. Dwa średniej wielkości banki wywołały jednak efekt kuli śniegowej, który odczuwalny jest nawet w Polsce.

Joe Biden chce ratować pieniądze obywateli

Do sprawy osobiście włączył się prezydent USA Joe Biden. Wraz z grupą swoich doradców mieli pracować przez weekend nad nowymi rozwiązaniami, które pozwoliłyby uniknąć tego typu bankructw. „Jestem zadowolony, że udało się stworzyć rozwiązania, które ochronią pracowników, małe przedsiębiorstwa, podatników i nasz system finansowy” – napisał na Twitterze prezydent Joe Biden. „Amerykanie i amerykańskie firmy mogą mieć pewność, że ich depozyty bankowe będą dostępne, gdy będą ich potrzebować” – dodał.

Nowe regulacje zakładają m.in. możliwość gwarantowanych depozytów, umożliwienie obu bankom zaciągnięcia pożyczek ratunkowych, a także umożliwienie instytucjom finansowym pożyczek od amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Miałoby to być jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Głównym celem rozwiązań zaproponowanych przez prezydenta jest uratowanie oszczędności, które w bankach zgromadzili obywatele i małe przedsiębiorstwa. Administracja USA nie ma jednak zamiaru ratować akcjonariuszy banków.

Moody’s obniża oceny banków

Agencja ratingowa Moody’s poinformowała o zmianie oceny Signature Banku na „C”, czyli śmieciową. Analitycy zaznaczyli także, że nie będą więcej oceniać tej instytucji. To jednak nie koniec kłopotów sektora. Agencja wzięła bowiem pod lupę nie tylko upadły bank, ale także kolejne sześć instytucji.

Rewizja ratingów ma dotyczyć First Republic Banku, Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp, Comerica Inc, UMB Financial Corp i Intrust Financial Corporation. Jeśli którykolwiek z nich zostanie oceniony negatywnie, to może to wywołać kolejne wstrząsy na rynku.

