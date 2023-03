Tygodnik „Nie” wycofany ze stacji Orlenu. Obajtek podjął decyzję

Najnowsza okładka tygodnika „Nie” Czytaj też:

Biskupi reagują na oskarżenia wobec Jana Pawła II. KEP wydał komunikat„Franciszkańska 3”, który ujawnia rzekome przypadki tuszowania pedofilii w kościele przez Karola Wojtyłę. Zdaniem prezesa Orlenu Daniela Obajtka jest ona skandaliczna. – Podjąłem decyzję o wycofaniu ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu nowego wydania Tygodnika NIE, którego okładka przekracza wszelkie granice – napisał na Twitterze Obajtek.

Obajtek wycofuje z Orlenu tygodnik „Nie”

„Mamy miejsce dla wszystkich tytułów prasowych, ale nie ma zgody na mowę nienawiści i niszczenie autorytetu Świętego Jana Pawła II” – napisał na Twitterze Obajtek.

Obajtek nie sprecyzował, czy tygodnik zniknie tylko ze sklepów zlokalizowanych na stacjach grupy Orlen, czy także z kiosków Ruchu, którego koncern jest większościowym akcjonariuszem.

„Nie” znika z Poczty

W poniedziałek redakcja tygodnika „Nie” poinformowała, że najnowszy numer prawdopodobnie wycofywany jest także ze stoisk prasowych Poczty Polskiej. Na Twitterze zamieszczono skan pisma z prośbą o „pilne zdjęcie z ekspozycji” nowego numeru magazynu.

– Czy „Nie” jest wycofywane z placówek pocztowych? Nie mamy pewności, ale są mocne przesłanki, że tak właśnie jest. Zapytałam dzisiaj Garmond Press, czy to prawda, że numer pisma jest wycofywany i otrzymałam ustne potwierdzenie. Nie dostaliśmy jednak niczego na piśmie. Z obserwacji własnych i sygnałów docierających do nas przez media społecznościowe wynika jednak, że numer znika z poczty. Dlatego we wtorek wraz z prawnikami podejmiemy działania, zmierzające ku wyjaśnieniu sytuacji – mówi w rozmowie z portalem Wirtualne Media Marta Miecińska, prezeska wydawnictwa Urma.

