Ile można zarobić w gigafabryce Tesli blisko polskiej granicy? Stawki robią wrażenie

Gigafabryka Tesli w Brandenburgii, która położona jest zaledwie 60 km od polskiej granicy – i z tego powodu rekrutująca pracowników w naszym kraju – działa od prawie roku, ale praca nie ruszyła jeszcze „pełną parą”. Wszystko przez braki kadrowe i nieprawidłowe zaplanowanie jej funkcjonowania.

Gigafabryka Tesli w Brandenburgii wystartowała z opóźnieniami

Tesla zakładała, że rocznie w zakładach w Gruenheide powstawać będzie 500 tys. samochodów elektrycznych (model Y). Po upływie pierwszego kwartału plan ten został wykonany tylko w 10 proc., a do tego wiele zjeżdżających z taśmy produkcyjnej aut wymagało poprawek z powodu fabrycznych usterek. W lipcu 2022 roku, 3 miesiące po otwarciu, zadecydowano o zawieszeniu pracy całego zakładu na 2 tygodnie. W tym czasie usprawniono procesy produkcyjne.

Po tym okresie fabryka nie ruszyła jednak z kopyta. Z powodu kombinacji różnych niekorzystnych okoliczności (min. Mniejszych dostaw elementów z Chin), poziom produkcji w zakładzie w kolejnych miesiącach nie odpowiadał założeniom. Problemem okazała się też rekrutacja pracowników. Jeśli menedżerowie współpracujący z Elonem Muskiem założyli sobie, że uruchomienie nowoczesnego zakładu stosunkowo blisko polskiej granicy spowoduje, że pracownicy z Polski ustawią się w kolejce i będą prosić o zatrudnienie, to się pomylili.

9 tysięcy miejsc pracy w niemieckiej fabryce Elona Muska

Rekrutacja do Tesla Gigafactoryruszyła już w 2020 roku i nieustannie trwa. Do obsadzenia jest 9 tys. stanowisk – od prostych działań przy taśmie produkcyjnej po wyższe stanowiska inżynierskie. Specjalista techniczny, mistrz elektryczny, menedżer ds. inżynierii oprogramowania – to tylko kilka przykładowych stanowisk, które opisane są w zakładce „Kariera” na stronie tesla.com.

„Rzeczpospolita” informuje, że po blisko roku istnienia zakład zatrudnia zaledwie 3,5 tys. osób, czyli 1/3 planowanej obsady.

Ile można zarobić w fabryce Tesli w Brandenburgii?

A ile można zarobić w fabryce amerykańskiego giganta samochodów elektrycznych? Zarobki w fabryce w Gruenheide są zbliżone do pensji pobieranych przez pracowników innych samochodowych fabryk w Niemczech, choćby Mercedesa w Stuttgarcie, informuje „Rz”.