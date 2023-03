Piwo w proszku. Niemiecki browar opracował specjalną recepturę

W ubiegłym roku australijski start-up opracował sposób „parzenia" sztucznego mleka. Przedstawiciel firmy Eden Brew twierdził wówczas, że nowy produkt, powstał sposób naśladujący naturalny proces fermentacji zachodzący u krów.

Sztuczne mleko z laboratorium ma taki smak i wartości odżywcze jak tradycyjne mleko — zapewniał. Obecnie firma pracuje nad uprzemysłowieniem tego procesu. Już sama zapowiedź nowego produktu została z entuzjazmem przyjęta przez osoby z nietolerancją laktozy.

Wiadomość zelektryzowała miłośników piwa

Z kolei w Niemczech zapowiada się wielka uczta dla miłośników piwa. Już wkrótce na rynek ma trafić zupełnie nowy produkt. „Browar klasztorny w Neuzelle opracował pierwsze piwo w proszku, które po zmieszaniu z wodą tworzy napój” — informuje portalspozywczy.pl.

Jak zapewnia producent, na razie z proszku można przygotować piwo bezalkoholowe. Opracowanie piwnego proszku zajęło jego twórcom dwa lata. Było to możliwe w znacznym stopniu dzięki dotacjom z Federalnego Ministerstwa Gospodarki. Obecnie trwają testy nowego produktu. „Zakończenie projektu badawczego zaplanowano na lipiec” — czytamy.

Piwo Wytrawne z saszetki. Wystarczy zawartość zalać wodą

Zdaniem ekspertów już w czasie tegorocznych wakacji piwo w proszku mogłoby być sprzedawane na rynku. Nowy produkt w proszku pojawi się w sprzedaży jako „Piwo Wytrawne”. I zdaniem miłośników chmielu może znacznie namieszać nie tylko na lokalnym rynku. Niemiecki wynalazek mógłby znacznie obniżyć koszty transportu.

Jak przekonuje producent, już w niedalekiej przyszłości browary mogłyby dostawać piwo w proszku i dodawać własną wodę przed nalaniem trunku do butelek. – Wiemy też, że miłośnicy klasycznego Pilsa i wszyscy miłośnicy piw rzemieślniczych, zwłaszcza w Niemczech, będą początkowo sceptycznie nastawieni do naszego produktu – powiedział Stefan Fritsche dyrektor zarządzający klasztornego browaru.

Żywność w proszku przypadła do gustu wielu smakoszom

Jego zdaniem piwo w proszku mogłoby uratować transport wielu litrów napojów, gdyż piwo nawet w 90 proc. składa się z wody. Na rynku sprzedaży jest dostępnych wiele produktów w proszku.

Na sklepowych półkach najczęściej znajduje się żywność. Dania instant, w których składzie znajdują się suszone warzywa, zioła, przyprawy, suszony makaron czy kasza już przypadły do gustu wielu smakoszom. – Teraz to samo może być z piwem. Będzie można się go napić w wielu miejscach, gdzie nie można go nabyć. Wystarczy wyjąć saszetkę i zalać ją wodą — mówią zgodnie miłośnicy złocistego napoju.

