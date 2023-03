„Nie” wycofany z Orlenu. Obajtek: Stracilibyśmy na tym jako spółka

Sprawa dotyczy kontrowersyjnej okładki tygodnika „Nie”, która przedstawia zdjęcie papieża Jana Pawła II, trzymającego krzyż, na którym umieszczono nagą lalkę niemowlaka. Okładka to nawiązanie do głośnego reportażu TVN „Franciszkańska 3”, który ujawnia rzekome przypadki tuszowania pedofilii w kościele przez Karola Wojtyłę. Decyzję o wycofaniu jej ze sklepów na stacjach Orlen osobiście ogłosił 14 marca prezes Daniel Obajtek.

Obajtek tłumaczy się z wycofania tygodnika „Nie”

– Decyzja o wycofaniu tego wydania tygodnika była podyktowana potrzebą ochrony wizerunku koncernu. Chcę też chronić uczucia klientów, dla których tematy religijne są ważne. Gdybym nie reagował w tego typu sytuacjach, to oni by zareagowali za mnie, np. przechodząc do konkurencji. Stracilibyśmy na tym jako spółka – powiedział Obajtek w wywiadzie dla Onetu.

Jego zdaniem, nie jest to cenzura, bo wycofany został tylko jeden numer. Sam tygodnik nie zniknie ani z Orlenu, ani z kiosków i salonów prasowych Ruchu, którego Orlen jest większościowym akcjonariuszem.

– Jeszcze raz podkreślam, decyzja dotyczyła jednego wydania. Będziemy go dalej sprzedawać pod warunkiem, że nie będzie naruszać zasad przyzwoitości – powiedział Obajtek.

Polityczna decyzja

Prezes Daniel Obajtek nie kryje się ze swoimi sympatiami politycznymi i lubi powtarzać, że nie jest menedżerem z rynku, tylko z nadania politycznego. W wywiadzie dla Onetu był pytany m.in. o to, czy gazety należące do Orlenu będą wspierać PiS w kampanii wyborczej.

– Dla nas gazety to po prostu jeden z biznesów. Tak na nie patrzymy. Reklamy w Polsce Press zamieszcza TVN, a Orlen zamieszcza reklamy w TVN. To jest biznesowe podejście – powiedział Obajtek.

Czytaj też:

500 mld zł przychodu Orlenu. Obajtek zapowiada rekordowy rokCzytaj też:

Pierwszy gazowiec z floty Orlenu dotarł do Polski. „Jesteśmy wolni gospodarczo”