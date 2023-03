Polski stół mięsem stoi. Zapytali Polaków, jak często jedzą mięso

Ilu jest w Polsce wegetarian? Z raportu „Roślinniejemy” opublikowanego w 2019 roku wynika, że 3,2 mln Polaków nie je mięsa. Badanie konsumenckie Mintel, które zostało przeprowadzone w 2017 roku, wykazało, że 11 proc. wśród osób w wieku 16-24 11 proc. identyfikowało się jako weganie, a 10 proc. jako wegetarianie.

Z kolei z raportu „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2021” (firma cateringowa) wynika, że już 10 procent Polaków między 18 a 65 rokiem życia jest wegetarianami, a 6 procent – weganami. Najwięcej wegan jest w grupie wiekowej 25-34 lata, zaś największą grupę wegetarian stanowią osoby w wieku 18-24 lata.

Wartość rynku mięsnego szacuje się na 77 mld zł

Czy naprawdę aż tak wielu Polaków rezygnuje z mięsa? Biorąc pod uwagę sprzedaż różnych jego rodzajów, można nabrać wątpliwości. Wartość rynku mięsnego w Polsce szacuje się na 77 mld zł, a sektor zamienników mięsa według różnych danych waha się od 600 do 900 mln zł. Wprawdzie półka z alternatywami dla mięsa z każdym rokiem rośnie, ale ich udział w sprzedaży nie przekracza 1 proc. i nic nie wskazuje na to, aby to się miało zmienić.

89 proc. Polaków deklaruje, że konsumuje mięso przynajmniej kilka razy w tygodniu – tak wynika z badania Kantar Polska i Grupy BLIX, które opisuje Business Insider.

Jak często Polacy jedzą mięso? Większość deklaruje, że nie więcej niż 3 razy w tygodniu

Ci, którzy jedzą mięso często, sięgają po nie zazwyczaj 2-3 razy w tygodniu (38 proc. badanych) albo nawet 4-6 razy w ciągu 7 dni (33 proc. wskazań). Jest też stosunkowo nieduża grupa osób rzadko konsumujących mięso – raz w tygodniu (7 proc.), 2-3 razy w miesiącu (3 proc.) czy raz w miesiącu (1 proc.).

– Spożycie mięsa w Polsce pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie. Zdecydowana większość ankietowanych, tj. 89 proc., konsumuje je przynajmniej kilka razy w tygodniu. Wyniki te są zgodne z ogólnymi trendami w Europie, gdzie jedzenie mięsa pozostaje stabilne lub nieznacznie maleje.Jednakże, co może stanowić pewne zaskoczenie, to fakt, że tylko 10 proc. ankietowanych w ogóle nie spożywa mięsa. To pokazuje, że nadal jest ono ważnym elementem diety Polaków – powiedział Marcin Lenkiewicz, ekspert rynku retailowego z Grupy BLIX.

Czytaj też:

Po co wegetarianom „sztuczne mięso”? I kiedy się go doczekamy?Czytaj też:

Dlaczego drób tyle kosztuje? Polscy rolnicy ostrzegają, że nie mają szans z „bezcłowym” mięsem