Niemiecki gigant wchodzi do Polski. Będzie konkurował z Pepco i Action

Ta wiadomość zelektryzowała przedstawicieli sektora sprzedaży w Polsce. Chodzi o niemiecką ekspansję dwóch znanych sieci handlowych na polskim rynku.

Pierwsza niemiecka sieć już działa na polskim rynku

Tydzień temu pisaliśmy na łamach Wprost.pl o nowej firmie, która będzie konkurencją dla marketów Biedronki i Lidla. Mix Markt już dziś kusi klientów „najlepszymi cenami”. W ofercie dyskontu znajdziemy nie tylko mięso, nabiał czy świeże warzywa i owoce.

W sklepach tej sieci będą dostępne także artykuły drogeryjne oraz produkty gospodarstwa domowego. To, czym będzie wyróżniała się niemiecka sieć od innych dyskontów na polskim rynku to produkty z różnych krajów tzw. etnoprodukty. Na chwilę obecną markety Mix Markt pojawiły się w Opolu, Krakowie i Tarnowie.

W maju swoje sklepy chce otworzyć Woolworth

Kolejna zmiana na naszym rodzimym rynku nastąpi w maju. Chodzi o sieć dyskontów Woolworth, która będzie konkurować ze sklepami takich sieci jak Pepco, Action, KiK czy Dealz.

„Rozwijamy się tak szybko, jak żaden inny dom towarowy w Niemczech. Rozpoczęliśmy działalność w 2010 r. od 158 domów towarowych – obecnie posiadamy ponad 500 sklepów w niemieckich śródmieściach, centrach handlowych i sklepach specjalistycznych. Teraz planujemy wystartować także w Polsce!” – dodaje właściciel marketów na stronie internetowej.

Niemiecki gracz już dziś zapowiada dynamiczny rozwój w Polsce. W tym roku dyskonty tej sieci mają pojawić się w wielu polskich miastach. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej wynika, że pierwsze markety pojawią się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Zielonej Górze.

Niemiecka sieć dyskontów poszukuje pracowników

Obecnie przedstawiciele niemieckiej sieci poszukują zarówno lokalizacji dla swoich sklepów jak i pracowników. Woolworth szuka lokalizacji zarówno w parkach i centrach handlowych, w często uczęszczanych strefach ruchu pieszych i w pobliżu miejsc handlowych w centrach miast jak i centralnych miejscach dzielnic dużych miast.

Dyskonty poszukują m.in. kierownika ds. ekspansji, księgowego, kierowników i pracowników sklepów oraz osób do działu usług IT. Woolworth to dyskont z ofertą non-food. W sprzedaży będą dostępne zarówno artykuły gospodarstwa domowego, tekstylia domowe, dekoracje, elektronika, artykuły papiernicze jak i zabawki, a także odzież czy świąteczne serwetki.

