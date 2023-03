Kolejny bank z kłopotami. Spadek wartości akcji po decyzji FED

Jego akcje straciły w piątek rano ponad 8 proc. swojej wartości po tym, jak w nocy z czwartku na piątek znacznie wzrosły koszty ubezpieczenia od niewypłacalności, co z kolei jest skutkiem podniesienia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. W środę zostały podwyższone o 25 punktów bazowych do przedziału 4,75-5 proc.

„FOMC postanowił podnieść docelowy zakres stopy funduszy federalnych do 4,75-5 proc. Komitet przewiduje, że dalsze podwyżki w przedziale docelowym będą właściwe dla osiągnięcia na tyle restrykcyjnego nastawienia polityki pieniężnej, aby z czasem przywrócić inflację do celu 2 proc. Komitet będzie ściśle monitorował napływające informacje i oceniał ich wpływ na politykę pieniężną" – napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Takiego poziomu stóp nie było w Stanach Zjednoczonych od 2007 r.

Czy Credit Suisse i UBS pomagały biznesmenom obchodzić sankcje?

Dwa szwajcarskie banki: Credit Suisse i UBS, które wkrótce stworzą jeden organizm, mają problemy także na innym froncie. Prokuratura federalna USA prowadzi śledztwo, którego celem jest ustalenie, kto odpowiadał za umożliwienie rosyjskim oligarchom omijanie sankcji. Wiadomo, że do nieprawidłowości dochodziło w szwajcarskich bankach Credit Suisse i UBS oraz niewymienionym z nazwy banku amerykańskim. Banki miały otrzymać wezwanie do złożenia wyjaśnień – podał w czwartek Bloomberg. Banki miały otrzymać wezwanie do złożenia wyjaśnień.

Bloomberg informuje, że dochodzenie prokuratury ma na celu zidentyfikowanie konkretnych pracowników, którzy współpracowali z klientami objętymi sankcjami i na sposobach, w jaki banki sprawdzały swoich klientów przez ostatnie kilka lat.

Agencja przypomina, że Credit Suisse bardzo chętnie współpracował z bogatymi Rosjanami, w szczytowym okresie zarządzając ich majątkami w wysokości 60 mld dolarów, co przynosiło bankowi przychody rzędu 500-600 mln dolarów rocznie. Ostatnie miesiące przyniosły jednak wyraźne wygaszenie tej aktywności – na koniec maja 2022 roku kwota aktywów Rosjan wynosiła 33 mld dol.

