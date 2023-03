Po upadku Credit Suisse problemy ma też Deutsche Bank. Morawiecki o „niepokoju”

Podczas spotkania Rady Europejskiej w Brukseli liderzy państw Unii Europejskiej rozmawiali między innymi o sytuacji europejskich i amerykańskich banków.

Liderzy Unii Europejskiej o kryzysie bankowym

Podczas szczytu liderów Unii Europejskiej Polska reprezentowana przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka. W drugim dniu szczytu szef rządu spotkał się z dziennikarzami.

Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, jednym z głównych tematów rozmów, były niepokój na europejskim i amerykańskim rynku bankowym, który może wpływać na dalsze, nieprzewidziane sytuacje.

– Niepokoi nas bankructwo jednego z największych banków europejskich – Credit Suisse, ale także dziś gwałtowny spadek cen akcji innego z banków europejskich (Deutsche Bank – przyp. red.). Przedmiotem debaty była też sytuacja na amerykańskim rynku bankowym. Wskazałem na kilka ryzyk wiążących się z sektorem bankowym. W odpowiedzi na to szefowa EBC Christine Lagarde przedstawiała swoje podejście do tych tematów – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu w Brukseli.

Morawiecki: Polska ma dobrą sytuację gospodarczą

Premier wskazał, że kluczem do stabilności w tego typu realiach, jest silna gospodarka.

– Trzeba to przełożyć na gospodarkę i to, co kluczowe dla Polski. Wskazywałem na to, że kluczowe jest dziś, aby małe i średnie firmy miały dostęp do kapitału. Polska ma dobrą sytuację gospodarczą, na tle tego, co dziś było przedstawiane. Mamy jeden z niższych poziomów długu publicznego w porównaniu z innymi – wielu premierów mi tego zazdrościło – powiedział premier.

Problemy Deutsche Banku

Od dwóch dni ceny akcji Deutsche Banku mocno spadają. Jednym z powodów jest niepokój o stan finansów europejskich banków, który wywołał nagły upadek drugiej największego banku w Szwajcarii – Credit Suisse.

Akcje Deutsche Banku, który w tym miesiącu stracił w tym miesiącu już ponad 20 proc. swojej wartości, w piątek potaniały ponownie o 15 proc. Oznacza to, że kapitalizacja banku jest najniższa od niemal pół roku. Tylko w tym tygodniu wartość największego banku w Niemczech spadła o trzy miliardy dolarów.

