Biedronka wchodzi do nowego kraju. Szef sieci wyjaśnia nieoczywisty, na pierwszy rzut oka, wybór

Rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia pierwszego sklepu sieci Biedronka na Słowacji. Potwierdził to w czwartek szef sieci Luis Araujo. Firma szuka lokalizacji pod swoje placówki i załatwia formalności. To wszystko zajmie trochę czasu, więc otwarcie pierwszego sklepu nastąpi najwcześniej w 2024 roku, informuje serwis Wirtualne Media.

Biedronka będzie działać na Słowacji

– Od dawna zapowiadaliśmy ekspansję zagraniczną i zwiększenie skali naszego biznesu. Teraz przyszedł czas, żeby robić konkretne kroki w tym celu – podkreślił szef Biedronki.

A dlaczego pierwszym rynkiem zagranicznym będzie niewielka Słowacja? Wiadomo, że wcześniej Biedronka analizowała korzyści z wejścia do Rumunii. Luis Araujo wyjaśnił, że to ze względu na podobieństwo rynku słowackiego do polskiego: sieć wie, czego się spodziewać, a klienci mają podobne zwyczaje i oczekiwania. Ponadto wielu Słowaków z terenów przygranicznych już zna tę markę, gdyż przyjeżdża na zakupy do Polski.

Bliskość geograficzna ma znaczenie także w innym wymiarze: słowacka Biedronka (nie podano jeszcze nazwy, pod którą będzie działała u naszych sąsiadów) będzie korzystała w pewnym stopniu, przynajmniej początkowo, ze zlokalizowanych na terenie Polski centrów logistycznych.

Biedronka ma ponad 3 tys. sklepów w Polsce

Na koniec ub.r. sieć Biedronka liczyła 3 395 sklepów, w ciągu roku otwarto 157 nowych (z czego 92 w czwartym kwartale), a zamknięto 12. Łączna powierzchnia handlowa zwiększyła się z 2,241 do 2,373 mln metrów kwadratowych.



26 marca – czy to niedziela handlowa?

Przy okazji przypominamy, że w niedzielę 26 mara sklepy wielkopowierzchniowe będą zamknięte. Najbliższa niedziela handlowa wypada 2 kwietnia. Kolejne niedziele handlowe będą miały miejsce:

30 kwietnia 2023,

25 czerwca 2023.,

27 sierpnia 2023,

17 grudnia 2023,

24 grudnia 2023.

