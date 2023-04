Znana sieć restauracji wchodzi do Polski. Firma już zapowiedziała ekspansję

Pierwsza restauracja Popeyes powstaje we Wrocławiu. Sieć wyróżnia się menu w stylu nowoorleańskim, obejmującym pikantne skrzydełka i polędwiczki z kurczaka, czy smażone krewetki.

Restauracje Popeyes będą w Polsce

Spółka od lat wprowadza do oferty także inne regionalne produkty. Wśród typowych dań dla restauracji fast food znajdują się: Wicked Chicken, Louisiana Leaux, Cajum Surtf&Turf, Red Stick Chicken i Bonafide Big Box. Cztery lata temu Popeyes wprowadziła na rynek kanapkę z kurczakiem. Większość klientów kojarzy jednak restauracyjne zestawy jako typowe burgery, frytki czy nuggetsy.

Firma powstała w Stanach Zjednoczonych w 1972 roku. Pierwszą restaurację „Chicken on the Run”otwarto w Nowym Orleanie. Serwowano w niej wówczas tradycyjnego smażonego kurczaka z Południa. Kilka miesięcy później właściciel zdecydował się na zmiany. Szyld „Chicken on the Run” zamienił na „Popeyes”, a zamiast tradycyjnego kurczaka w menu pojawił się pikantny kurczak po nowoorleańsku.

Obecnie znana sieć posiada ponad 3,7 tys. lokali na całym świecie. W Europie restauracje tej sieci działają już w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii i Szwajcarii. Teraz do listy dołączy Polska, później także Czechy.

Sieć zapowiada szybką ekspansję nad Wisłą. Będzie kilkaset nowych restauracji

Restauracje konkurenta sieci McDonald's i KFC już zapowiedziały szybką ekspansję w naszym kraju. W ciągu dekady nad Wisłą i u naszych południowych sąsiadów ma powstać ponad sześćset punktów. W zeszłym roku spółka świętowała otwarcie ponad dwustu nowych lokali w różnych krajach.

Popeyes rozpoczęła właśnie rekrutację pracowników. Spółka poszukuje zarówno kierowników restauracji, instruktorów standardów w restauracjach, jak i zwykłych pracowników. Szef pierwszej polskiej restauracji tej sieci może liczyć umowę o pracę i wynagrodzenie rzędu 6,5 – 8,5 tys. zł brutto. Tak wynika z ogłoszenia zamieszczonego w popularnym serwisie ogłoszeniowym.

Kolejny duży gracz wchodzi do Polski

Popeyes to kolejna duża firma, która w tym roku rozpoczyna działalność nad Wisłą. W marcu na polskim rynku pojawiła się niemiecka sieć Mix Markt. Jej placówki są już obecne w trzech miastach na południu Polski.

Z kolei w maju o polskich klientów będzie zabiegała inna niemiecka sieć sklepów. Woolworth już zapowiedział dynamiczną ekspansję w naszym kraju. Niemiecki gigant, który będzie konkurował o klientów z Pepco i Action właśnie rozpoczął rekrutację pracowników.

