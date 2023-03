Znana sieć handlowa stawia na własne marki. Klienci wybierają tańsze produkty

Netto promuje i rozwija private labels. Nowe marki własne to pomysł tej sieci sklepów, by przyciągnąć do siebie stałych klientów. Firma stawia na ich jakość i dopasowanie do potrzeb kupujących.

Klienci zwracają uwagę przede wszystkim na cenę

Z badań rynku, na które powołuje się spółka, wynika, że ponad dwie trzecie (68 proc.) klientów robi zakupy w sklepach, gdzie ceny produktów mogą być niższe. Z kolei 37 proc. kupujących wybiera w sklepach towary przecenione.

„W Netto wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, dokładając tym samym wszelkich starań o przedstawienie oferty wspierającej domowe budżety w tych trudnych, ekonomicznie i gospodarczo, okolicznościach” – poinformował Witold Baran, dyrektor handlowy w sieci Netto Polska na łamach portalu wiadomoscihandlowe.pl.

Produkty marek własnych są znacznie tańsze

Potwierdzają to wyniki badań koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency za pierwsze dwa miesiące tego roku. „Klienci tej sieci, którzy w styczniu i lutym decydowali się na wybór marek własnych, mogli obniżyć swoje rachunki o jedną trzecią” — czytamy.

W podobnym tonie wypowiadają się eksperci. Ich zdaniem w czasach wysokiej inflacji i drożyzny klienci będą szukali oszczędności. „Tańsze produkty dobrej jakości będą wypierały znacznie droższe produkty brandowe” – przekonują.

Sieć Netto wprowadzi kolejne marki własne

Obecnie oferta marek własnych tej sieci w aż 70 proc. pokrywa badany koszyk zakupowy. Z zapowiedzi firmy wynika, że ta wartość będzie się stale zwiększać. Spółka planuje w najbliższym czasie wdrożyć kolejnych 10 marek własnych w określonych kategoriach.

W ostatnich latach spółka pracowała nad nową strategią asortymentową. To wówczas część produktów zniknęła z półek, a w ich miejsce pojawiły się nowe marki własne. Wprowadzając zmiany, sieć uwzględniła nie tylko nowe trendy. Oprócz większej dostępności produktów bio, bez laktozy czy bez glutenu znacznie zwiększono liczbę produktów kategorii fresh, personal care oraz bake off.

