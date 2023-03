Pepsi zmienia logo ze względu na „dziedzictwo marki” i „wizję tego, co ma nadejść”

Nic nie może wiecznie trwać, a już na pewno nie logo. W korporacjach całe sztaby ludzi są odpowiedzialne za to, by badać rozpoznawalność i popularność znaków graficznych, dowiadywać się, czy opakowanie produktu przypada klientom do gustu i w razie potrzeby – zlecić zmianę logo, kolorów opakowania, czcionki na pudełku lub butelce.

Pepsi mówi o „tożsamości marki”

W centrali Pepsi Co. podjęto decyzję, że trzeba odświeżyć logo, które znajduje się na puszkach i butelkach od 2008 roku.

– W PepsiCo projektujemy nasze marki tak, aby opowiadały fascynującą i holistyczną historię. Pepsi jest wspaniałym przykładem marki, która przez 125 lat konsekwentnie odkrywała się na nowo, aby pozostać częścią popkultury i częścią życia ludzi – powiedział Mauro Porcini, senior vicepresident i główny projektant PepsiCo, którego cytuje serwis Wirtualne Media. – Zaprojektowaliśmy nową tożsamość marki, aby połączyć przyszłe pokolenia z dziedzictwem naszej marki, łącząc wyróżnienia z naszej historii ze współczesnymi elementami, aby zasygnalizować naszą odważną wizję tego, co ma nadejść.

Nowe logo mocno eksponuje czarne litery – to najwyraźniejsza zmiana w porównaniu z poprzednim, białym fontem. W kolorystyce marka wykorzystuje też czerwień oraz pozostawia charakterystyczny błękit. Nazwa Pepsi umieszczona jest na pofalowanym lekko białym tle, zamkniętym w okręgu,



Puszki z nowym logo najpierw pojawią się w sklepach w USA, a w Europie możemy się ich spodziewać w 2024 roku.

Dlaczego firmy zmieniają logo?

Powodów, dla których rozpoznawalne logo jest zastępowane przez inne, jest wiele: reakcja na działania konkurencji, chęć odcięcia się od dotychczasowych skojarzeń z powodu jakichś afer, nadzieja na odświeżenie marki. A to tylko kilka pierwszych z brzegu przykładów.

„Niekiedy zmiana logo ma symbolizować coś konkretnego, choć zdarza się, że rynek nie zawsze to rozumie. Tak było choćby w zeszłym roku, gdy nowe logo zaprezentowało BMW. Bez dwóch zdań to największa zmiana znaku towarowego w ponad stuletniej historii firmy z Monachium. Zniknęło czarne zewnętrzne koło, w środku którego znajduje się charakterystyczna biało-niebieska szachownica. Całość jest płaska i prosta. Zdaniem BMW, to nowe logo na nowe czasy – samochodów autonomicznych i zelektryfikowanych. Ale klientom nie do końca się ono spodobało i sugerowali, że w ramach oszczędności projekt nowego logo powierzono pięciolatkowi, który narysował je w Paincie” – opisywał w 2021 roku serwis Kiawiarnia.

