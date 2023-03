Zuckerberg zatrudnia DJ-a. Ma dość pracy zdalnej

Jak powiedział amerykańskiemu Business Insiderowi jeden z pracowników firmy, na kampusie Menlo Park, czyli w głównej siedzibie Meta, pojawił się DJ, puszczający muzykę pracownikom w porze lunchu. Według pracownika firmy, miał to być sposób na zachęcenie załogi do powrotu do biur. Rzecznik Meta zaprzeczył tym doniesieniom.

Facebook chce powrotu do biur

W ostatnich miesiącach Meta usiłuje nakłonić pracujących zdalnie pracowników do powrotu do biur. Według przeprowadzonej niedawno analizy, inżynierowie na początku kariery, którzy pracowali w biurach, osiągali lepsze wyniki niż ci, którzy pracowali zdalnie.

Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, zasugerował również, że polityka firmy dotycząca pracy zdalnej może ulec zmianie. Na spotkaniu wszystkich pracowników na początku tego miesiąca powiedział pracownikom, że chociaż firma planuje „nadal wspierać pracę zdalną”, przeanalizuje dane dotyczące wydajności i potencjalnie zaktualizuje politykę.

Benefity w Meta

Niektórzy pracownicy mogą zostać zwabieni z powrotem do biura przez osobiste korzyści Meta. Kampus Menlo Park firmy ma długą historię oferowania pracownikom hojnych świadczeń, takich jak dostęp do lekarzy i dentystów na miejscu.

Meta ograniczyła jednak niektóre świadczenia zdrowotne w związku z masowymi zwolnieniami. Firma zrezygnowała również z dotacji Lyft, dzięki której pracownicy otrzymywali bezpłatne przejazdy.

Kilka dni temu koncern Meta ogłosił kolejne plany redukcji etatów. Z pracą ma się pożegnać 10 tys. pracowników na całym świecie.

