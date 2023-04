Konkurencja przejmuje Credit Suisse. Kilkadziesiąt tys. osób straci pracę

Jak podaje „Fortune”, po ostatecznym przejęciu banku Credit Suisse grupa UBS planuje ostrą redukcję zatrudnienia. Obydwa banki zatrudniały pod koniec 2022 roku około 125 tys. osób. Po fuzji firm zwolnionych może zostać nawet 36 tys. osób, czyli około 30 proc. całej załogi. Grupa UBS odmówiła komentarza w sprawie planowanych zwolnień.

Upadek Credit Suisse

W marcu szwajcarskie władze ogłosiły, że bank Credit Suisse zostanie przejęty przez swojego największego rywala – UBS. Tak kończy się 166-letnia historia. Piętrzące się problemy doprowadziły drugi najpotężniejszy bank Szwajcarii na skraj upadku. Media nie poświęcałyby tej sprawie tyle uwagi, gdyby nie chodziło o kraj, który od dziesięcioleci jest gwarantem najwyższej jakości usług w tym zakresie.

Bloomberg przeanalizował skandale, afery i zwykłe błędy, które w ostatnich 30 latach stały się udziałem Credit Suisse. Początków dzisiejszych problemów agencja dopatruje się w przejęciu First Boston, amerykańskiego partnera szwajcarskiego banku, latem 1990 roku. First Boston pożyczał w latach 80. miliardy dolarów na finansowanie ryzykownych transakcji, co doprowadziło do jego poważnych problemów, a w konsekwencji przejęcia.

Nietrafione przejęcia

Credit Suisse w kolejnych latach dokonał jeszcze szeregu nietrafionych przejęć.

– U podstaw upadku Credit Suisse leży przywództwo, a raczej jego brak — powiedział w rozmowie z Bloombergiem Thomas Bell, członek zarządu banku na początku XXI wieku. – Nikt tak naprawdę nie wiedział, co robią wszystkie jego części, co doprowadziło do złego zarządzania ryzykiem i kryzysu.

