CPK kupuje Torpol. Będzie inwestować w kolej

W środę sfinalizowano zakup 38 proc. pakietu kontrolnego akcji Torpolu. Jak podaje spółka CPK, przejęcie firmy, która specjalizuje się w modernizacji i budowie infrastruktury kolejowej, ma ułatwić budowę infrastruktury kolejowej, która ma towarzyszyć budowie Megaloiska między Łodzią a Warszawą.

CPK przejmuje Torpol

– Najważniejsza korzyść z dzisiejszej transakcji to ograniczenie ryzyka braku wykonawców podczas realizacji ambitnego programu inwestycji kolejowych CPK. Transakcję przeprowadziliśmy zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi. Została poddana analizie rentowności i otrzymała pozytywny wynik testu prywatnego inwestora, dzięki czemu zakupiliśmy jedną z najważniejszych spółek budowlanych w Polsce – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Jak podaje spółka CPK, przejęcie kontroli nad Torpolem nie oznacza, że firma będzie pozyskiwać kontrakty na preferencyjnych warunkach. „Spółka CPK prowadzi transparentne postępowania w ramach udzielenia zamówień na roboty budowlane, gdzie Torpol będzie mógł złożyć swoją ofertę na takich samych warunkach jak pozostałe podmioty na rynku i zgodnie z prawem zamówień publicznyc” – czytamy w komunikacie.

Inwestycje kolejowe w CPK

Spółka CPK przygotowuje budowę 10 kolejowych „szprych”, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to ok. 2.000 km nowych linii kolejowych. Studia wykonalności (tzw. STEŚ) są opracowywane już dla ponad 1500 km z nich.

Z tego dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią, dla 200 km między Łodzią i Wrocławiem, 40 km w rejonie Rzeszowa i 70 km między Katowicami i Ostrawą CPK ma już warianty inwestorskie. W tym roku spółka planuje rozpoczęcie prac przy budowie 5-kilometrowego tunelu dalekobieżnego w rejonie Łodzi Fabrycznej.

