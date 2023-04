Nadchodzi rewolucja w branży modowej. Suknie zaprojektują klientki przy udziale sztucznej inteligencji

Najpierw pomysł, później projekt przy wsparciu sztucznej inteligencji, a na końcu powstaje gotowy produkt. W ten sposób firma z branży modowej pozwala klientkom współtworzyć jej kolekcję.

Suknie zaprojektują klientki, a wesprze je sztuczna inteligencja

Pomysł na wspólnie tworzoną kolekcję mody wydaje się prosty. Firma zaprasza klientki na warsztaty projektowe i webinary. Zamiast mówić co i jak, daje im możliwość własnego tworzenia. Uczestniczki mogą wpływać na modele, fasony, palety pantone, składy materiałowe oraz rodzaje tkanin.

Później do głosu dojdzie sztuczna inteligencja. AI pomoże przetworzyć wszystkie zebrane informacje oraz zaproponuje kształt kolekcji, tworząc jej ostateczny moodboard i wizualizacje produktów. Na końcu tego procesu włączą się projektantki marki. To one nadadzą kolekcji ostateczny sznyt.

Takie inicjatywy skracają dystans między marką, a klientkami

„Bądź częścią pierwszej kolekcji opracowanej przez społeczność z całego świata” — zachęca spółka NAOKO. W marcu marka ogłosiła cykl kolekcji współtworzonej z dziesiątkami tysięcy osób z całego świata przy wsparciu AI. Pomysł wspólnie tworzonych projektów powstał jakiś czas temu, ale był realizowany na mniejszą skalę.

Klientki tej firmy uczestniczyły w projektach wymagających ich interakcji. Wybierały nazwy dla premierowych produktów, organizowały quizy, ankiety wideo czy współtworzyły storytelling nadchodzących kolekcji. Firma szybko zauważyła korzyści płynące z takiej współpracy. Wszystkie inicjatywy skracały do minimum dystans pomiędzy marką i jej odbiorczyniami.

Na przedpremierowe odsłony zapisują się tysiące kobiet

Obecnie na „waitlisty”, czyli przedpremierowe odsłony nowych kolekcji, każdorazowo zapisuje się minimum dziesięć tysięcy klientek. „Projekt NAOKO.AI jest bezpośrednim zaproszeniem klientek do zespołu projektowego, w którym będą mogły mieć realny wpływ na wygląd finalnej kolekcji” — przekonują przedstawiciele firmy.

Innowacją będzie jednak sam proces projektowania. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania sztucznej inteligencji klientki będą mogły podejrzeć jak powstające projekty i fasony układają się na modelce. Zdaniem ekspertek wykorzystanie sylwetek stworzonych przez AI pozwoli sprawdzić jak dany produkt układa się na różnych typach sylwetek i rozmiarach klientek.

Finałowy projekt w otoczeniu prehistorycznej dżungli

Na tym jednak nie koniec nowinek modowych. Podczas zbliżającej się premiery kolekcji to klientki zdecydują czy finałowe projekty zostaną pokazane w otoczeniu prehistorycznej dżungli, na szczycie wulkanu, surrealistycznej galerii obrazów lub też przestrzeni kosmicznej. Projekty, które będą wydawane w postaci tokena NFT, będą w wersji „ready to wear”. A to oznacza, że tuż po premierze wejdą do produkcji.

Pierwsze projekty trafią do klientek już po dwóch tygodniach od premiery. Sam proces jest bardzo prosty i intuicyjny, wykorzystuje trzy niezależne silniki AI. Ostateczny model firma ujawni dopiero w dniu premiery.

To już jest nowa odsłona mody. Firma korzysta z idei crowdsourcingu

Czy to oznacza, że moda wkroczy na nowe tory? – Zdecydowanie tak. Powstanie pierwsza kolekcja na świecie współtworzona przy udziale społeczności marki oraz sztucznej inteligencji — przekonują eksperci.

Pomysł firmy wykorzystuje idee crowdsourcingu, czyli zaangażowania dużego kolektywu osób. Takie działania w Stanach Zjednoczonych są już na bardzo zaawansowanym poziomie. W Polsce ten proces nie jest jeszcze zbyt popularny. W rzeczywistości to klientki zdecydują o wszystkich modelach i fasonach. Zdaniem przedstawicieli branży modowej powstanie kolekcja, która będzie skrojona na miarę pod kątem grupy docelowej.

Jak wynika z raportu McKisneya, wartość rynku Fashion AI wzrośnie z 200 milionów dolarów w 2022 roku do 275 miliardów dolarów na przestrzeni najbliższych trzech do pięciu lat.

Czytaj też:

Nadchodzi rewolucja na rynku pracy. Eksperci nie mają wątpliwościCzytaj też:

Rewolucja na rynku pracy. PE chce, aby wynagrodzenia w firmach były jawne