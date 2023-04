Rekordowe wyniki Orlenu. Połowa surowca pochodzi ze złóż koncernu

Grupa Orlen opublikowała dane dotyczące produkcji gazu ziemnego w Polsce i za granicą. W 2022 roku firma wydobyła 7,7 mld m sześciennych tego surowca. Stanowi to niemal połowę zapotrzebowania na gaz w kraju.

Orlen zwiększył wydobycie gazu w kraju i za granicą

Jak wynika z raportu, największy wkład w osiągnięty wynik wniosły spółki PGNiG, które dołączyły do multienergetycznego koncernu w listopadzie 2022 roku. Łączna ich produkcja w ubiegłym roku wyniosła 6,87 mld m sześc. i była większa ok. 30 proc. w stosunku do roku 2021. Z kolei 0,9 mld m sześciennych wydobyły spółki byłej Grupy Lotos i Orlen Upstream.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiada dalszy wzrost produkcji gazu pochodzącego z własnych zasobów koncernu. – Mamy ambitny, ale całkowicie realny plan dynamicznego zwiększenia wolumenu naszego wydobycia gazu ziemnego, które do 2030 roku osiągnie poziom 12 mld metrów sześciennych rocznie – mówi.

Krajowe wydobycie gazu to jeden z filarów koncernu

Jego zdaniem dalszy rozwój działalności wydobywczej koncernu jest jednym z filarów zaktualizowanej strategii Orlenu w najbliższych latach. – Eksploatacja własnych złóż gazu to jednocześnie gwarancja niezakłóconych dostaw tego surowca dla naszych odbiorców, możliwość wzmocnienia międzynarodowej pozycji Grupy Orlen, a także korzyści finansowe dla setek polskich gmin – dodaje.

Prezes Obajtek zaznaczył również, że firma stale inwestuje w poszukiwanie oraz wydobycie gazu w Polsce, gdzie odkrywane są dodatkowe zasoby tego surowca, które pozwalają utrzymać krajową produkcję gazu na stabilnym i wysokim poziomie.

Orlen inwestuje w kolejne złoża na południu oraz na zachodzie kraju

Aktualnie uruchomionych jest 27 zadań inwestycyjnych, które w ciągu pięciu najbliższych lat powinny zapewnić zagospodarowanie ok. 15,5 mld sześc. zasobów gazu ziemnego na południu kraju, tj. na Podkarpaciu oraz na zachodzie – m.in. w woj. lubuskim i w Wielkopolsce.

W zeszłym roku produkcja gazu w Polsce wyniosła ok. 3,43 mld m sześciennych. W ciągu najbliższych trzech lat Grupa Orlen zamierza wydobywać ok. 4 mld metrów sześciennych błękitnego paliwa rocznie.

Norweski Szelf Kontynentalny jest priorytetem dla Orlenu

– W przypadku działalności zagranicznej naszym priorytetem jest Norweski Szelf Kontynentalny, gdzie przez ostatnie dwa lata, co roku podwajaliśmy produkcję – twierdzi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN. Obecnie na tym obszarze Grupa posiada 98 koncesji i prowadzi wydobycie na 17 złożach.

Zdaniem przedstawicieli firmy w ciągu najbliższych trzech lat prognozowany jest dalszy wzrost wydobycia gazu w Norwegii, do poziomu ok. 4 mld m sześciennych rocznie, a w perspektywie w roku 2030 – nawet do ok. 6 mld m sześciennych rocznie.

Spółki z Grupy ORLEN prowadzą poszukiwania i wydobycie węglowodorów, w tym gazu ziemnego w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Pakistanie oraz na Litwie. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2022 roku ukształtowało się na poziomie 16,62 mld m sześciennych.

