Orły Wprost dla Uniglass: statuetka w kategorii Firma Regionu

Kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowanych także dzięki wsparciu funduszy unijnych z Programu Inteligenty Rozwój (POIR), z konkursu realizowanego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pozwoliły UNIGLASS stworzyć laboratoria i bazę do nowych rozwiązań, dzięki którym firma będzie rozwijać swój eksport i poszerzać ofertę produktową. UNIGLASS zatrudnia 250 osób i jest ważnym elementem życia gospodarczego i społecznego regionu. O tym wszystkim w rozmowie z Radosławem Florczykiem, prezesem UNIGLASS Polska sp. z o.o.

- Orzeł Wprost 2023 województwa podlaskiego w tym roku powędrował m.in. do firmy Uniglass Polska. Serdecznie gratulujemy Panie Prezesie.

– Dziękuję bardzo, to dla nas ogromne wyróżnienie. Cieszymy się, że zostaliśmy zauważeni na tak wymagającym rynku.

- Jest z nami Radosław Florczyk, Prezes Zarządu Uniglass. Statuetkę zdobyliście w kategorii Firma Regionu. Jakie rozwiązania proponuje Uniglass Polska?

– Firma istnieje od 2001 roku. Od początku działamy w branży budowlanej. Kluczowym profilem działalności firmy jest produkcja wyrobów ze szkła na potrzeby budownictwa. Realizujemy zamówienia w bardzo szerokim zakresie, od zamówień indywidualnych, przez budownictwo mieszkaniowe, aż do dużych inwestycji obiektowych.

- W tym roku kapituła przyznaje nagrody także za rozwiązania innowacyjne, właściwie na nie kładziemy największy nacisk. W jaki sposób wykorzystali Państwo środki pozyskane z programu Programu Inteligentny Rozwój?

– W całej naszej historii zrealizowaliśmy już kilka projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Ostatnio jednak działamy głownie w programie Badania na rynek 3.2.1. Dzięki tym programom możemy realizować nasze prace badawczo-rozwojowe, możemy wdrażać je w życie i dostarczać nowe, lepsze rozwiązania dla budownictwa. Jednym z takich projektów jest wdrożenie innowacyjnej szyby zespolonej – udało nam się stworzyć własny komponent do wytwarzania szyb zespolonych. Został przez nas wymyślony, zaprojektowany i zbadany. I powstaje bezpośrednio w naszej firmie.

Badania, które przeprowadziliśmy, były wynikiem naszych przemyśleń i poszukiwań nowych rozwiązań. Dzięki programowi udało nam się zainwestować w nowoczesne linie technologiczne, które są niezbędne do wytwarzania naszego komponentu i produkcji szyb zespolonych dla budownictwa. Pozwoliło nam to wejść na szerszy rynek – wcześniej obsługiwaliśmy mniejsze inwestycje, głównie deweloperskie bądź mieszkaniowe. Od jakiegoś czasu udało nam się wejść w segment rynku obiektowego, który jest bardziej wymagający i ciężko jest się na nim odnaleźć drobnej firmie. Dzięki naszym rozwiązaniom, możliwościom technologicznym, technicznym i tym inwestycjom, jesteśmy w stanie w ten segment wejść. Znaleźliśmy tu swoje miejsce, dostarczamy bardzo ciekawy i innowacyjny produkt, który z powodzeniem udaje nam się sprzedawać.

- Średnia firma, która działa w branży budowalnej zajmuje się szkłem, produkcją szyb zespolonych i wielu innych – jaka to firma? Ile osób zatrudniacie? Gdybyśmy mieli umiejscowić was na mapie firm branży budowlanej, to gdzie byście się znaleźli?

– Przez ponad 20 lat istnienia nasza firma rozwinęła się od kilkuosobowego zespołu do zatrudnianych dzisiaj niemal 250 osób. Nasza siedziba znajduje się w Łomży w województwie podlaskim. Tutaj produkujemy na powierzchni około 20 000 m2. Jesteśmy firmą rodzinną z całkowicie polskim kapitałem. Od początku działalności stawiamy na dynamiczny rozwój i nowoczesne, innowacyjne rozwiązania technologiczne, co z powodzeniem pozwala nam na konkurowanie na tak trudnym i wymagającym rynku.

- A jeżeli chodzi o stosunek eksportu do importu? To zawsze obrazuje siłę firmy, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne. Jak to jest w waszym przypadku?

– Jeżeli chodzi o eksport, jesteśmy w trudniejszej sytuacji z racji tego, że nasze produkty to nie jest produkt końcowy, to półprodukt wyrobu końcowego. Dostarczamy te półprodukty dla naszych polskich przetwórców stolarki i ślusarki budowlanej. Później te produkty wędrują po całym świecie. Dzięki naszym rozwiązaniom i innowacyjnym produktom cały czas pozyskujemy rynek eksportowy. Aktualnie jesteśmy na poziomie 30-40% naszej produkcji i cały czas się rozwijamy. Udało nam się wejść z tymi produktami na rynek zagraniczny mimo tego, że nie jest to proste, bo oferujemy komponent. Firmy zagraniczne nas zauważyły, zobaczyły, że jesteśmy w stanie obsługiwać duże inwestycje i dostarczamy produkty dobrej jakości.

- W jakich częściach świata możemy spotkać wasze szkło?

– Właściwie na całym świecie, jeśli weźmiemy pod uwagę działania naszych kontrahentów. Eksportujemy do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Afryki, na Karaiby. Nie jesteśmy w stanie zebrać tych wszystkich informacji, ale nasze produkty jeżdżą po całym świecie.

- W jakich produktach można znaleźć szkoło Uniglass? Czym ono się charakteryzuje? Dzisiaj szkło jest wykorzystywane bardzo szeroko, zwłaszcza w nowym designie budowalnym: kabiny prysznicowe, blaty, balustrady…co jeszcze?

– Mamy dział, który zajmuje się tymi elementami, czyli tzw. wykoczeniówką. Głównym filarem naszej działalności jest szkło dla budownictwa. Mówimy tutaj o szybach zespolonych, przede wszystkim szybach energooszczędnych, szkle wielofunkcyjnym (szkło hartowane, laminowane) – czyli wszelkich elementach niezbędnych w nowoczesnym budownictwie.

Oprócz tego mamy prężnie rozwijający się dział produkujący tak popularne teraz szklane elementy aranżacji wnętrz. W naszej ofercie znajdziecie Państwo kabiny prysznicowe, balustrady, drzwi, lustra, blaty, schody, szkło lakierowane i laminowane i wiele innych elementów szklanych mających zastosowanie w domu lub w biurze. Mamy bardzo kreatywny zespół, który potrafi zrealizować najbardziej wymyślne projekty naszych klientów. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej lub mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco prezentujemy nasze realizacje.

- Jaki jest pomysł na rozwój firmy? Jakie macie plany?

– Dzięki inwestycjom i wdrożeniom, które zrealizowaliśmy do tej pory, udało nam się zaistnieć w segmencie rynku obiektowego. I to w nim chcemy zaistnieć. Szukamy kooperantów na zachodzie Europy, bo ten rynek nas bardzo interesuje. Chcemy dalej podążać w kierunku rynku obiektowego. Rynek podstawowy już opanowaliśmy, on działa i świetnie się rozwija. Zaś rynek obiektowy, to dla nas coś nowego i coś nowego dla budownictwa. Wchodzą w życie coraz nowsze rozwiązania i chcemy wchodzić w ten rynek głęboko. Nie tylko w Polsce ale również za granicą.

- Odnośnie Programu Inteligentny Rozwój – ile pieniędzy dostaliście (jeśli to nie jest tajemnica) i na co zostały one wykorzystane? Na początku powiedział pan o badaniach. Ja chciałabym zapytać o współpracę B+R. Dzisiaj w wielu sytuacjach uczelnie oferują wyposażone laboratoria i badania dla firm. Ta współpraca różnie się układa, dlatego wiele firm decyduje się na zorganizowanie własnych laboratoriów i linii badań. Jak to było w waszym przypadku? Na co wykorzystaliście pozyskane środki?

– Wartość projektu o którym mówimy wynosiła ok. 41 mln zł. Natomiast dofinansowanie wynosiło około 20 milionów. Obecnie pracujemy nad kolejnym, którego wartość całkowita wynosi 43 mln., dofinansowanie ok. 27 mln.

Jeżeli chodzi o rozdysponowanie tych kwot, to dofinansowaliśmy i rozszerzyliśmy dział badawczo-rozwojowy naszej firmy. Korzystamy także ze wsparcia uczelni, np. Politechniki Częstochowskiej. Pracowaliśmy tam intensywnie, szukając rożnych ciekawych rozwiązań dla naszego nowego produktu.

- Rozumiem, że laboratoria, hale, budowanie know-how w związku z nowym produktem – to jest to, czego potrzebuje dziś Uniglass i wiele różnych firm działających w branży budowalnej?

– Zdecydowanie tak. Bez tych pieniędzy i programów nie zrealizowalibyśmy tego wszystkiego, co nam się udało. Nie bylibyśmy w tym miejscu. Jest to dla nas bardzo duża pomoc, która umożliwia nam stanie się konkurencja dla globalnych przedsiębiorstw, działających na wielu światowych rynkach. Z nimi również udaje się nam konkurować.

- Bardzo serdecznie gratulujemy, zarówno statuetki ale przede wszystkim działalności. Wielomilionowe inwestycje, 250 zatrudnianych osób – to liczby duże i ważne w regionie, podkreślające prace i zaangażowanie wszystkich osób.

– Dziękuję za uznanie i statuetkę. I za całe wsparcie. Będziemy działać dalej, żeby jeszcze bardziej się rozwijać. Mamy mnóstwo planów i pomysłów na przyszłość.