Wojna cenowa w sieci. Allegro wytoczyło najcięższe działa przeciw konkurencji

Specjalnie oznaczone produkty, gwarancja najniższej ceny na rynku i zwrot pieniędzy w przypadku zakupu tańszego towaru — tak wygląda najnowsza kampania promocyjna Allegro. Lista marketingowych działań tej platformy internetowej jest znacznie dłuższa.

Allegro porównuje swoje ceny z największymi graczami na rynku

Marketplace porównuje swoje ceny z 24 popularnymi sklepami branży e-commerce. Wśród nich są m.in. komputronik.pl, castorama.pl, empik.com, euro.com.pl, amazon.pl, mediaexpert.pl czy mediamarkt.pl. „W ten sposób Allegro zamierza udowodnić klientom, że nie muszą porównywać cen produktów, ponieważ w serwis zapewnia najniższą cenę w porównaniu z konkurencyjnymi platformami i sklepami internetowymi znanych marek” — informuje portal wiadomoscihandlowe.pl.

Allegro oznaczyło wybrane produkty, dla których gwarantuje najniższą cenę na rynku. Użytkownicy platformy mogą liczyć na zwrot różnicy w cenie, jeśli w ciągu trzech dni od zakupu na portalu znajdą tańszy produkt w konkurencyjnym sklepie internetowym. Maksymalnie mogą uzyskać 200 zł miesięcznie podczas trwania akcji. Klienci nie będą mogli liczyć na zwrot pieniędzy. Różnicę w cenie otrzymają w postaci kuponu do wykorzystania na platformie internetowej.

Trwa walka o dominację na rynku. Jeden kontra cała branża e-commerce

Zdaniem ekspertów wygląda to jak walka jednego gracza ze wszystkimi konkurentami o dominację na rynku. Swoje zrobiła też wysoka inflacja i drożyzna, która zmusza klientów do poszukiwania tańszych rozwiązań. „Widzimy, jak istotna jest dziś cena produktu. Nasze badania jasno wskazują, że kupujący są gotowi podjąć szereg dodatkowych kroków, aby mieć pewność, że znaleźli najlepszą ofertę” — twierdzi Jakub Gałczyński, head of group campaign sourcing and deal zone w Allegro na łamach portalu.

Gwarancja najniższej ceny, jaką oferuje marketplace to znane na rynku rozwiązanie. Stosują je najczęściej ogólnopolskie markety, które w ten sposób chcą przyciągnąć do siebie kupujących na dłużej. Takie akcje trzeba jednak ciągle powtarzać i nagłaśniać. Jest jeszcze inna kwestia, na którą zwracają uwagę specjaliści od handlu. Ich zdaniem tak dużej platformie, jaką jest Allegro, będzie coraz trudniej konkurować z licznymi sklepami internetowymi.

To świadome działanie. Wkrótce na rynku pojawi się nowy serwis internetowy

Chodzi o wysokość pobieranej prowizji, którą poza marżą przedsiębiorcy muszą doliczyć do ceny produktu. Do tego dochodzi dobrze wypromowany i wypozycjonowany własny sklep internetowy. Umożliwia on firmom internetowym skuteczną rywalizację z Allegro. Na tym jednak nie koniec.

Jak informowaliśmy niedawno na łamach Wprost.pl szykuje się konkurencja dla największej polskiej platformy handlu internetowego. Nowy serwis pod nazwą wszystko.pl to projekt jednego z najbogatszych Polaków. Na razie platforma e-commerce przechodzi fazę testów, jej start zapowiadany jest na czerwiec.

