Była psychologiem w szpitalu psychiatrycznym. Teraz pracuje w branży IT

W 2015 roku Aleksandra Pasek-Łapko ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Po studiach rozpoczęła pracę jako psycholog w szpitalu psychiatrycznym na oddziale dziennym i całodobowym. Jednocześnie kontynuowała edukację kierunkową.

– Po dwóch latach naszła mnie refleksja dotycząca przyszłości i możliwości finansowych w obecnej pracy – mówi. Aleksandra zaczęła rozglądać się za pracą biurową, która miała być pierwotnie tylko na jakiś czas. Myślała też o pracy na pół etatu, by połączyć nowe zajęcie z pracą psychologa. W końcu podjęła decyzję o zmianie zawodu.

Zaczynała od płatnego stażu. Tak łatwiej wejść do branży IT

– To był mój pierwszy krok do rozwoju w nowej branży. A nauka i wsparcie pod okiem doświadczonych mentorów dały mi wiele motywacji, aby zdać pierwszy certyfikat. To on umożliwił mi dalszą pracę w firmie wykorzystującej technologię chmurową – mówi.

Aleksandra w ramach programu stażowego wzięła udział w kilku szkoleniach z podstaw sprzedaży czy kompleksowym zakresie chmury marketingowej. Mimo obaw zdecydowała się skoczyć na głęboką wodę. Po trzech miesiącach stażu rozpoczęła pracę w projekcie komercyjnym wraz z drugim, bardziej doświadczonym konsultantem.

Pracę w IT zaczynała na stanowisku online marketing assistant

Swoją nową zawodową przygodę zaczynała od pracy na stanowisku online marketing assistant. – Przez blisko cztery lata rozwijałam się i awansowałam kolejno na stanowiska business development and marketing online manager oraz product marketing managera – zaznacza. Aleksandra w tym czasie była odpowiedzialna m.in. za rozwój produktów i usług w chmurze dla biznesu oraz automatyzację marketingu.

W 2021 roku otrzymała pierwszy certyfikat z chmury marketingowej. – I tak zaczęła się moja nowa ścieżka kariery. Wejście do nowej branży zawsze jest pełne wyzwań, a także obaw – dodaje. Dzięki odpowiedniemu wsparciu udało się jej szybko zintegrować z zespołem i realizować nowe zadania. Kobieta przekonuje, że z czasem zaczęła pewnie czuć się na nowym stanowisku. Teraz zamierza wykonać kolejny krok, by dalej rozwijać się zawodowo.

W firmie technologicznej pracuje już ponad 6,5 roku. Obecnie piastuje stanowisko konsultanta ds. marketingu w chmurze. Jest odpowiedzialna za analizę potrzeb biznesowych klienta, wdrożenie automatyzacji, utrzymanie marketingowej chmury w projektach klientów z Polski i za granicą. – Moja praca każdego dnia stawia przede mną nowe, ciekawe wyzwania – mówi Aleksandra. – Mam nadzieję, że przez kolejne lata będę się rozwijała wraz z firmą i projektami klientów – dodaje.

Zmiana zawodu była dobrą decyzją

Na pytanie, czy zmiana pracy była dobrą decyzją, odpowiada: zdecydowanie tak. – Cieszę się, że udało mi się wejść do świata IT. Praca daje mi olbrzymią satysfakcję, dzięki licznym wyzwaniom i ogromnym możliwościom rozwoju – mówi. Aleksandra chwali sobie również partnerską atmosferę w pracy.

– Zawsze mogę skorzystać z porad doświadczonych kolegów i otrzymać niezbędną pomoc — zaznacza. To, co najbardziej ceni w tej branży to przede wszystkim elastyczność, możliwość skalowania swoich umiejętności i lepsze zarobki.

Zachęca inne osoby, by nie obawiały się zmian

Aleksandra namawia też innych, by podążali jej ścieżką. – Wszystkim osobom, które chciałyby się przebranżowić, poradziłabym, aby po prostu nie bali się tego, co nowe. Czasem diametralne zmiany na ścieżce zawodowej są doskonałym rozwiązaniem i mogą przynieść nam wiele satysfakcji — twierdzi.

Poza tym uważa, że warto swoje pierwsze kroki w branży IT stawiać ze sprawdzonym partnerem, tak jak w jej przypadku byli to jej mentorzy ze szkolenia. – Profesjonalne wsparcie jest nieodzowne, gdy wchodzimy w nową branżę i pozwoli nam sięgnąć po sukces — przekonuje.

